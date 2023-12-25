Doğu Karadeniz'e özgü olan kara lahana çorbasında ise fasulye, mısır unu, yarma, kuyruk yağı ve iç yağı gibi malzemeler bulunur.

ORİJNAL KARA LAHANA ÇORBASI TARİFİ

Malzemler:

- Kara lahana

- Fasulye

- Mısır unu

- Kuyruk yağı veya iç yağı

- Biber

YAPILIŞI

Öncelikle kara lahana ince ince doğranır ve yıkanır. Daha sonra haşlanmamış veya akşamdan suda bırakılmamış kuru fasulye bir tencerede kaynatılarak şişirilir. Fasulye pişmesine yakın ince doğranan ve temizlenen lahana eklenir. Lahanın pişmesine yakın mısır unu çırpılarak tencereye eklenir. Yarma da çorba içine katılır. Ayrıca kara lahana çorbasının olmazsa olmazı kuyruk yağı veya iç yağı da içerisine eklenerek servis edilir.