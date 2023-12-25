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        Haberler Dünya Dünyanın en kötü yemekleri listesine girmişti: Aslında kara lahana çorbası değilmiş meğer...

        Dünyanın en kötü yemeklerinden seçilmişti: O çorba aslında kara lahana değilmiş...

        TasteAtlas tarafından belirlenen "Dünyanın en iyi ve en kötü 100 yemeği" listesinde 7. sırada yer alan Karadeniz lezzeti kara lahana çorbası sanılanın aksine "Dünyanın kötü yemeği" olarak listede yer almıyor. Listede yer alan çorba aslında çok farklı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2023 - 17:05 Güncelleme: 25.12.2023 - 17:05
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        • 1

          TasteAtlas tarafından belirlenen "Dünyanın en kötü 100 yemeği" listesinin yedinci sırasında yer alan kara lahana çorbası Karadeniz yöresine ait kendine has lahanadan yapılan bir çorba çeşididir. Çorbanın "Dünyanın en kötü yemekleri" arasına girmesi sosyal medyada oldukça tepki çekti.

        • 2

          TASTEATLAS'TAKİ TARİF BEYAZ LAHANADAN YAPILIYOR

          Ancak TasteAtlas sitesinde tarifi verilen kara lahana çorbasının kara lahanadan değil, beyaz lahana veya top lahana yapıldığı ve başka bir çeşidi olduğu ortaya çıktı. TasteAtlas yemek tarifinde lahana ismini geçiriyor ancak tarifteki çorba Karadeniz'e özgü olan yöresel kara lahana çorbası değil.

        • 3

          DÜNYANIN EN KÖTÜ 100 YEMEĞİ LİSTESİNDE YER ALAN ÇORBA KARA LAHANA DEĞİL

          TasteAtlas sitesinde yer alan tarifte beyaz lahana ve mercimek kullanılıyor. Ancak Karadeniz yöresindeki kara lahana çorbasının tarifinde bu malzemelerin hiç birisi bulunmuyor. Yemeğin yapılışında ise TasteAtlas, soğanları zeytinyağı ile kavuruyor ve daha sora diğer malzemeleri ekliyor. Yani TasteAtlas tamamen farklı bir çorba tarifi veriyor.

        • 4

          Doğu Karadeniz'e özgü olan kara lahana çorbasında ise fasulye, mısır unu, yarma, kuyruk yağı ve iç yağı gibi malzemeler bulunur.

          ORİJNAL KARA LAHANA ÇORBASI TARİFİ

          Malzemler:

          - Kara lahana

          - Fasulye

          - Mısır unu

          - Kuyruk yağı veya iç yağı

          - Biber

          YAPILIŞI

          Öncelikle kara lahana ince ince doğranır ve yıkanır. Daha sonra haşlanmamış veya akşamdan suda bırakılmamış kuru fasulye bir tencerede kaynatılarak şişirilir. Fasulye pişmesine yakın ince doğranan ve temizlenen lahana eklenir. Lahanın pişmesine yakın mısır unu çırpılarak tencereye eklenir. Yarma da çorba içine katılır. Ayrıca kara lahana çorbasının olmazsa olmazı kuyruk yağı veya iç yağı da içerisine eklenerek servis edilir.

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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