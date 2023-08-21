Dünyanın en kısa adamından Mardinli Sultan'a selam

İKİ KERE GUINNESS REKORLAR KİTABI'NA KAYDEDİLDİ

Kadirzade, iki defa Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiğini belirterek, "Birincisi dünyanın en kısa erkeği, ikincisi de dünyanın en küçük elleri ve parmakları olan adam olarak" dedi.