Dünyanın en iyi üniversitelerinden mezun olanlar için İngiltere'de yeni vize programı

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Dünyanın en iyi üniversitelerinden mezun olanlar, yeni bir vize programı kapsamında İngiltere'ye gelmek için başvuru yapabilecekler.
Hükümet, bugün açılacak olan "yüksek potansiyelli birey" programının, kariyerlerinin başındaki "en parlak ve en iyileri" ülkeye çekeceğini söylüyor.
Program, İngiltere dışındaki en iyi üniversitelerden son beş yıl içinde mezun olanlar için geçerli olacak.
Mezunlar nerede doğduklarına bakılmaksızın programa katılabilecek ve vize başvurusu için iş teklifine ihtiyaç duymayacaklar.
Lisans veya yüksek lisanslı başvuru sahiplerine iki yıl, doktora derecesine sahip olanlara ise üç yıl süreli çalışma vizesi verilecek.
Daha sonra ise belirli şartları yerine getirmeleri halinde uzun süreli çalışma vizesi alabilecekler.
Bu programdan yararlanmak için, kişinin mezun olduğu üniversitenin mezuniyet yılında dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında ilk 50'de yer alması gerekiyor.
Sıralama için esas alınan üç yükseköğretim derecelendirme kuruluşunun en az ikisinde ilk 50'ye grime şartı aranıyor. Bu kuruluşlar:
Times Higher Education
Quacquarelli Symonds
Academic Ranking of World Universities
Hükümet tarafından yayınlanan
2021 yılı üniversiteler listesinde, aralarında Harvard, Yale ve MIT'nin de bulunduğu 20 ABD üniversitesi yer aldı.
Hong Kong Üniversitesi, Melbourne Üniversitesi ve Paris Sciences et Lettres Üniversitesi de dahil olmak üzere program kapsamına giren 17 kurum daha bulunuyor.
https://www.youtube.com/watch?v=AzGIvDzwF7Y&ab_channel=BBCNewsT%C3%BCrk%C3%A7e
Başvurular için 715 sterlin vize ücretinin yanı sıra İngiltere'de
sağlık hizmetlerinden yararlanmak için ek ücret ödemek gerekecek.
Mezunlar ailelerini de getirebilecek ancak en az 1270 sterlin geçim fonuna sahip olmaları gerekiyor.
Başvuranların ayrıca güvenlik ve suç kontrolünden geçmeleri ve "akıcı İngilizce iletişim" kurabilecek en az B1 orta düzeyde İngilizce bilmeleri gerekiyor.
Daha önce de yabancı uyrukluların İngiltere'de üniversiteyi bitirdikten sonra iki yıla kadar ülkede kalmalarına ve çalışmalarına izin veren değişikliklere gidildi.
Maliye Bakanı Rishi Sunak, "Bu program, İngiltere'nin yenilikçilik, yaratıcılık ve girişimcilik alanlarında önde gelen uluslararası bir merkez olarak büyümesi anlamına geliyor" dedi.
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