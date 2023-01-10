TURİZMDE HAK ETTİĞİ YERE GELECEĞİNE İNANILIYOR
Şener, BMDTÖ kararının Birgi'de bir turizm hareketi başlatacağını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:
"Biz göreve geldiğimizde Birgi'de konaklamak mümkün değildi. Şu anda yüze yakın yatak sayısına sahip 8-10 pansiyonumuzla çok kaliteli hizmet veriliyor. Turizmden yavaş yavaş pay almaya başladı ama biz Birgi'nin bozulup, turizm hareketi içinde boğulmasını da istemiyoruz. Birgi korunmalı ancak turizmden gerekli payı da almalı. Birgi'de bir de inanç turizmi var.