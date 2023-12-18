Dünyanın en iyi 100 şehri belli oldu: Türkiye'den üç şehir listede yer aldı
Londra'nın önde gelen pazar araştırma kuruluşlarından Euromonitor geçtiğimiz günlerde dünyanın en prestijli 100 şehrini açıkladı. Türkiye'den üç şehir listede yer aldı.
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Liste oluşturulurken dikkate alınan değerler arasında ekonomik ve ticari performans, turizm, altyapı, politika, sağlık ve güvenlik gibi unsurlar ele alındı.
Euromonitor International'ın üst düzey yöneticisi Nadejda Popova "Paris, olağanüstü performansının ardından dünyanın lider şehri unvanını korudu. Artan yaşam maliyetleri ve dalgalanan enflasyonun, özellikle küresel durgunluk devam ederse, 2024 ve 2025'te sektörün büyümesinde en büyük zorluklar olması bekleniyor. Tüketicilerin seyahat rezervasyonu yaparken paranın karşılığını veren seyahat tekliflerini aramaları ve sürdürülebilir turizm alternatiflerinin yanı sıra özgün ve yerel deneyimleri tercih etmeye devam etmeleri bekleniyor" açıklamasında bulundu
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TÜRKİYE'DEN ÜÇ ŞEHİR LİSTEDE YER ALDI
İSTANBUL 23. SIRADA
Endekse göre İstanbul 23'üncü sırada yer alırken, Antalya 57., Muğla ise 93'üncü sırada yer aldı. Ayrıca İstanbul 20.2 milyon uluslararası varışla dünyanın en popüler yabancı destinasyonu olarak tanımlandı.
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MUĞLA 93. SIRADA YER ALDI
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ANTALYA 57. SIRADA
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1 NUMARA PARİS
İşte dünyanın en iyi şehirleri listesinin ilk 10'u:
1- Paris, Fransa
2- Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri
3- Madrid, İspanya
4- Tokyo, Japonya
5- Amsterdam, Hollanda
6- Berlin, Almanya
7- Roma, İtalya
8- New York, Amerika Birleşik Devletleri
9- Barselona, İspanya
10- Londra, Birleşik Krallık
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İLK 10'DAN SONRA SİNGAPUR GELİYOR
11- Singapur, Singapur
12- Münih, Almanya
13- Milano, İtalya
14- Seul, Güney Kore
15- Dublin, İrlanda
16- Osaka, Japonya
17- Hong Kong, Çin
18- Viyana, Avusturya
19- Los Angeles, Amerika Birleşik Devletleri
20- Lizbon, Portekiz
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LİSTENİN DEVAMI
21- Prag, Çek Cumhuriyeti
22- Sidney, Avustralya
23- İstanbul, Türkiye
24- Melbourne, Avustralya
25- Orlando, Florida, Amerika Birleşik Devletleri
26- Frankfurt, Almanya
27- Kyoto, Japonya
28- Taipei, Tayvan
29- Floransa, İtalya
30- Toronto, Kanada
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31- Atina, Yunanistan
32- Zürih, İsviçre
33- Bangkok, Tayland
34- Las Vegas, Amerika Birleşik Devletleri
35- Miami, Amerika Birleşik Devletleri
36- Kuala Lumpur, Malezya
37- Venedik, İtalya
38- Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri
39- Stokholm, İsveç
40- Brüksel, Belçika
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41- Tel Aviv, İsrail
42- San Francisco, Amerika Birleşik Devletleri
43- Şanghay, Çin
44- Varşova, Polonya
45- Guangzhou, Çin
46- Kopenhag, Danimarka
47- Nice, Fransa
48- Washington, Amerika Birleşik Devletleri
49- Budapeşte, Macaristan
50- Shenzhen, Çin
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51- Vancouver, Kanada
52- Palma de Mallorca, İspanya
53- Sevilla, İspanya
54- Sao Paulo, Brezilya
55- Valensiya, İspanya
56- Meksika, Meksika
57- Antalya, Türkiye
58- Sapporo, Japonya
59- Pekin, Çin
60- Busan, Güney Kore
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61- Fukuoka, Japonya
62- Edinburg, Birleşik Krallık
63- Porto, Portekiz
64- Kudüs, İsrail
65- Krakov, Polonya
66- Rio de Janeiro, Brezilya
67- Honolulu, Merhaba, Amerika Birleşik Devletleri
68- Montreal, Kanada
69- Makao, Çin
70- Cancún, Meksika
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71- Marne-La-Vallée, Fransa
72- Doha, Katar
73- Şarja, Birleşik Arap Emirlikleri
74- Rodos, Yunanistan
75- Verona, İtalya
76- Bolonya, İtalya
77- Selanik, Yunanistan
78- Buenos Aires, Arjantin
79- Lima, Peru
80- Phuket, Tayland
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81- Delhi, Hindistan
82- Kandiye, Yunanistan
83- Tallinn, Estonya
84- Pattaya-Chonburi, Tayland
85- Ho Chi Minh Şehri, Vietnam
86- Playa Del Carmen, Meksika
87- Johor Bahru, Malezya
88- Santiago, Şili
89- Tiflis, Gürcistan
90- Riyad, Suudi Arabistan
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91- Marakeş, Fas
92- Vilnius, Litvanya
93- Muğla, Türkiye
Kaynak: Euromonitor International
94- Zhuhai, Çin
95- Mekke, Suudi Arabistan
96- Punta Cana, Dominik Cumhuriyeti
97- Guilin, Çin
98- Hanoi, Vietnam
99- Kahire, Mısır
100- Maskat, Umman