Liste oluşturulurken dikkate alınan değerler arasında ekonomik ve ticari performans, turizm, altyapı, politika, sağlık ve güvenlik gibi unsurlar ele alındı.

Euromonitor International'ın üst düzey yöneticisi Nadejda Popova "Paris, olağanüstü performansının ardından dünyanın lider şehri unvanını korudu. Artan yaşam maliyetleri ve dalgalanan enflasyonun, özellikle küresel durgunluk devam ederse, 2024 ve 2025'te sektörün büyümesinde en büyük zorluklar olması bekleniyor. Tüketicilerin seyahat rezervasyonu yaparken paranın karşılığını veren seyahat tekliflerini aramaları ve sürdürülebilir turizm alternatiflerinin yanı sıra özgün ve yerel deneyimleri tercih etmeye devam etmeleri bekleniyor" açıklamasında bulundu