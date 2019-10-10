Dünyanın en ilginç tasarımlı yapıları

Brøndby'de hayata geçirilen proje sayesinde, banliyölerde tarımsal üretim yapan çiftçiler, yılın belli zamanlarını bu köyde geçiriyor. Elbette bölgede bir eve sahip olmak pek de kolay değil. Burada kalabilmek için köyün 20 kilometre yakınında evinizin olması gerekiyor.