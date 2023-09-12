Bu bakanlara "Secretaire d'Etat" (devlet sekreterliği) adı verilir. Fransızca konuşulan bazı ülkelerde "ministre adjont" (bakan muavini) ve "ministre delegue" (kendisine izin verilen bakan) gibi unvanlara sahip yöneticiler vardır.

Bakanlara "portföyo olmayan bakan (minister without porfolio)" adı da verilir. Protokolde tam yetkili bakan olarak geçerler. Ayrıca gölge bakanlar da vardır, muhalefet tarafından görevlendirilirler. Gerçek bakanların icraatını takip ederler. Bakanlıklarını ilginç bir şekilde çeşitlendiren ülkelerin sıra dışı bakanlıklarını sizler için derledik.