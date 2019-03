Havayoluyla seyahat edenlerin sayısı artıkça havalimanı ve havayollarıyla ilgili haberler, araştırmalar, derecelendirmeler, eleştiriler ve gelişen hadiseler de daha fazla dikkat çekici oluyor. Artık bir çok kategoride havacılık kurum ve kuruluşları çeşitli açılardan ve değişik yöntemlerle ele alınıyor, değerlendiriliyor.

Bu işin öncülüğünü yapan İngiltere merkezli derecelendirme kuruluşu Skytrax’ın son çalışması ‘Dünyanın En Temiz Havayolları’ listesinde ilk 10’da Asya Pasifik ve Uzak Doğu’nun ağırlığı dikkat çekiyor. Türkiye’den sadece Türk Hava Yollarının (THY) 29’uncu sırada yer aldığı listede başka şirketimiz yok. Daha önce de Skytrax ‘Dünyanın En Temiz 10 Havalimanını’ yayınlamıştı. Ancak bu listeye Türkiye’den hiçbir havalimanı girememişti. Hasılı kelam temizlik meselesi önemli ve ülke olarak da böyle bir sorunumuz var.

Japonya her iki kategoride de yıllardır ilk sıralarda yer alıyor. Japan All Nippon en temiz havayolu, Tokyo Haneda en temiz havalimanı. Bunu Japonya’ya yaptığım seyahatimde, kaldığım oteldeki tecrübelerimle çok daha iyi anladım. İnsanın etrafının temiz olması, dokunacağı her şeyin temiz olacağını düşünmesi bambaşka bir huzur ve mutluluk veriyor. Bu durumu her gün binlerce insanın kullandığı uçak ve meydanlar için düşünün bir de...

Uçakların En Pis Yerleri

Temizlik uçak yolcuları için gerçek bir endişe kaynağıdır. Havalimanları ve uçaklar bakteri için potansiyel üreme alanları olarak görülmektedir. ABD’de 2015 yılında ilginç bir araştırma yapılmıştı. 5 havalimanından 26 örnek ve iki ana havayolu şirketinin dört ayrı uçuşundan da 26 örnek alan mikrobiyologlar, laboratuvarda inceleme yaptıklarında ilginç bir sonuçla karşılaşmıştılar. Elde edilen neticeler kabin içinde koltuk arkalarında yer alan yolcu masaları en çok mikrop barından alan olarak öne çıkmıştı. Test ettikleri diğer yerlerin de yolcu masalarından aşağı kalır yanı yoktu.

Uçaklar Nasıl Temizleniyor?

Uçakların temizliğine dair uluslararası bir standart bulunmuyor. Her havayolu kendi temizlik anlayışına göre kuralını belirliyor. İyi bir planlama ise uçakların temizliğini önemli hale getiriyor. En temiz havayolları zaten kendi temizlik anlayışlarıyla, kültürleriyle bu derecelendirmelerde öne çıkıyor.

Türkiye ve diğer bir çok ülkede havayolları, uçakların temizliğini, sefer aralarında, yer hizmeti aldığı şirketlerden sağlıyor. Her havalimanında farklı bir şirketle çalışılabiliyor. Uçakta aksama olmaması için çok hızlı davranılıyor. Uçaklar meydana iner inmez temizlik başlıyor. En önemli yer olan tuvaletler ilk önce temizleniyor. Çöpler toplanıyor, koltuk cepleri temizleniyor. Koridordaki halının üzerine özel bir deterjan dökülüp sonra vakumlanıyor. En çok mikrop barındıran servis masaları bakterilerden arındırılmak için siliniyor. Çok hızlı davranılıyor. Eğer aktarmalı bir uçaksa uçakta yolcular varken bile temizlik yapılıyor. Havalimanlarının temizliği ise tamamen ülkelerin alışkanlıkları ve kültürleriyle ilgili bir durum.



Dünyanın En Temiz 10 Havayolu 2018



1 ANA All Nippon Havayolları (Japonya)

2 EVA Hava (Tayvan)

3 Asiana Havayolları (G. Kore)

4 Singapur Havayolları

5 Japonya Havayolları

6 Cathay Pasifik Havayolları (Hong Kong)

7 Katar havayolları

8 Swiss Uluslararası Hava Yolları

9 Hainan Havayolları (Çin)

10 Lufthansa Havayolları

Dünyanın En Temiz 10 Havalimanı 2018

1 Tokyo Haneda

2 Centrair Nagoya (Japonya)

3 Seoul Incheon (G. Kore)

4 Taiwan Taoyuan

5 Singapore Changi

6 Tokyo Narita

7 Hong Kong

8 Zurich

9 Doha Hamad

10 Helsinki-Vantaa