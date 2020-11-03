Dünyanın En Hafif Filmi'ni tamamladı

Umut Evirgen, sinemaya iyiden iyiye ısındı. Evirgen, 'Dünyanın En Hafif Filmi' adını verdiği ikinci filminin çekimlerini tamamlarken Ankara Film Festivali Proje Geliştirme Platformu'na seçilen üçüncü filmi 'Annesinin Kuzusu'nun hazırlıklarına başladı

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Yönetmenlik kariyerine 'İyi Yemek Öldürür' adlı kısa filmle başlayan Umut Evirgen, başrol oyuncu Sitare Akbaş'ın Adana Film Festivali'nde Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu ödülünü kazandığı ilk uzun metrajlı filmi 'Ben Bir Denizim' ile dikkatleri üzerine çekmişti. Almanya'da düzenlenecek olan 31'inci Cottbus Film Festivali'nin Gençlik Filmleri Yarışması'nda yer alacak olan 'Ben Bir Denizim' aynı zamanda Rhode Island Film Festivali ve Edmonton Film Festivali'nden de davet aldı.

Umut Evirgen, ikinci filmi 'Dünyanın En Hafif Filmi'nin çekimlerini tamamlarken kariyerinin üçüncü uzun metraj filminin çekimlerinin hazırlığına başladı. Evirgen'in senaryosunu 'Uçurtmayı Vurmasınlar', 'Umuda Yolculuk' ve 'Kumun Tadı'nın senaristi Feride Çiçekoğlu ile birlikte yazdığı 'Annesinin Kuzusu', Ankara Film Festivali Proje Geliştirme Platformu'na seçildi.