01 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Roma, İtalya: Kahve listesi yapıp da Roma eklenmezse olmaz. Yolunuz buraya düştüğünde ayaküstü de olsa bir kafeye muhakkak uğrayın, espressonuzu yudumların, turunuza devam edin. Zaten İtalya’da hayat o kadar hızlı akıyor ki, beş dakika kahve molası size uzun bile gelebilir.
Melbourne, Avustralya: İlla ki dünyanın öbür ucuna gitmek ve kahve içmek istiyorum diyorsanız Melbourne sizin için biçilmiş kaftan. Zira bu şehre gittiğinizde kahveden başka bir içecek bulmanız pek mümkün değil. Kahve fuarı, kahve dergisi gibi detayların hakim olduğu şehirde her semtin ayrı bir kahve kültürü var.
Taipei, Tayvan: Güleryüzlü, dost canlısı insanların şehri Taipei’de kahveler uzun uzun demleniyor ve koyu olanı makbul sayılıyor. Esas can alıcı noktaları ise birbirinden ilginç kafeleri. Uzakdoğu müziği eşliğinde hafif mistik bir ortamda kahvenizi yudumlamak istiyorsanız, Taipei ilk seçeeğiniz olmalı!
Havana, Küba: Havana ismini duyanların aklına ilk olarak puro gelse de kahvesinin de şöhreti yadsınamaz. Oralarda en iyi kahve ‘Eski Havana’nın ferah avlulu, eski usül karo döşemeli, tavanı pervaneli mekanlarında içilir. İçmeniz gereken kahvelerin başında Cubano (şekerle demlenmiş espresso) ya da Cortadito (sütlü espresso) geliyor.
Vancouver, Kanada: İyi insanların diyarı Kanada ‘fair trade’ yani dürüst ticaret konusunda da başı çekiyor. Vancouver’da sadece iyi kahve içilmiyor, adil bir şekilde üretilmiş kahve içiliyor. Yani Kanadalılar kahveyi getirene, içirene, üretene, tarladaki çiftçisine kadar hepsine tek yürek olmuş durumda. Böyle bir şehirde ‘organik’ kahvenin şefin tavsiyesi olduğunu belirtmeye bilmiyoruz gerek var mı…
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