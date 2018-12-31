TC Candler her sene olduğu gibi bu sene de dünyanın en güzel yüzüne sahip kişiyi seçti. Futbolcu bir baba ve televizyon sunucusu bir annenin kızı Thylane Blondeau 4 yaşındayken 'dünyanın en güzel kızı' seçilmişti. 17 yaşında olan Blondeau, büyüdü ve bu sene de 'dünyanın en güzel kızı' oldu.