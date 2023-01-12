İşte dünyanın en değerli pasaportları;
1. Japonya (193 vizesiz ülke)
2. Singapur, Güney Kore (192 vizesiz ülke)
3. Almanya, İspanya (190 vizesiz ülke)
4. Finlandiya, İtalya, Lüksemburg (189 vizesiz ülke)
5. Avusturya, Danimarka, Hollanda, İsveç (188 vizesiz ülke)
6. Fransa, İrlanda, Portekiz, Birleşik Krallık (187 vizesiz ülke)
7. Belçika, Yeni Zelanda, Norveç, İsviçre, Çekya, ABD (186 vizesiz ülke)
8. Avustralya, Kanada, Yunanistan, Malta (185 vizesiz ülke)
9. Macaristan, Polonya (184 vizesiz ülke)
10. Litvanya, Slovakya (183 vizesiz ülke)