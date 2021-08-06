Dünyanın en geniş höyük yerleşim yeri olarak değerlendirilen Domuztepe'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hacettepe Üniversitesi, Kahramanmaraş Valiliği ve Türkoğlu Belediyesi iş birliğiyle başlatılan kazı çalışmalarını, 4'ü akademisyen 17 kişilik ekip yürütüyor.
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Halil Tekin, AA'ya kazı çalışmalarında elde edilen buluntu ve bulguların bölgenin tarihine ışık tuttuğunu söyledi.
Tekin, höyükte 1996 yılında İngiliz-Amerikan ortak projesi olarak başlanan, 2013'ten itibaren ise Türk bilim insanlarınca devam ettirilen çalışmalarda her geçen gün yeni bulgulara ulaşıldığını belirtti.
Bölgede uzun süredir devam eden kamulaştırma sorununun bu sene itibarıyla giderildiğini ve bu durumun kendilerini çok mutlu ettiğini anlatan Tekin, şunları kaydetti:
"2014'ten beri burada kazılar yapıyoruz. Burası 22 hektar gibi inanılmaz geniş bir yer. Bu döneme neolitik dönem diyoruz. Günümüzden yaklaşık 9 bin yıl önce başlayan bir zamanda bu kadar geniş hiçbir yerleşim yeri yok. Buranın muazzam bir potansiyeli var. Bu potansiyelin içerisinde hiç kuşkusuz Kuzey Irak, Kuzey Suriye bağlantıları var. Bir taraftan Toros Dağları ile bağlantısı varken bir taraftan da Hatay yöresiyle de çok sıkı ilişkiler içerisinde. Bizim mobilize dediğimiz topluluklar, o nedenle kendi aralarında da yoğun etkileşim var. Burası uzun vadeli, belki 100 yıl sürecek bir potansiyele sahip, bu beklentilerle de kazıya başladık."
Tekin, Domuztepe'nin dünya arkeoloji bilimine en büyük katkısının boyalı çanak çömlekler olduğuna işaret ederek, "Sadece çanak çömleğin kendisi değil, üzerine uyguladıkları doğal boyayla yapmış oldukları muazzam bir potansiyel var. Kendi günlük hayatlarını resmetmişler, insan ve hayvan tasvirleri var. En önemlisi ölümle ilgili enteresan görseller var. Ölen bireylerini nasıl defnettiklerine dair de geçmişe ait görseller var" diye konuştu.
Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş da bölgenin tarihi ve kültürüne ışık tutan her türlü çalışmayı destekledikleri belirtti.
Bölgenin tarihe ışık tutabilecek bir kazı alanı olduğunu vurgulayan Okumuş, "Kahramanmaraş'ın turizm alanında önünü açabilecek dev bir kazı alanı. Türkoğlu, sanayi, tarım ve yaylalarıyla ünlü bir yer. Verimli ovaları var. Domuztepe kazılarıyla alanı turizme kazandırmak ve şehrimize katma değer sağlamak istiyoruz. Aslında bugüne kadar yapılan kazılarda görüldü ki Domuztepe, Göbeklitepe kadar ses getirecek bir kazı alanı." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydi Küçükdağlı'nın da katıldığı etkinlikle kazı çalışmaları başlatıldı.
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