Dünyanın en genç cumhuriyeti erken seçime gidiyor

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İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in hükümdarlığına son veren Karayipler ülkesi Barbados da erken seçime gidilecek. Barbados Başbakanı Mia Mottley, 19 Ocak'ta ülkede erken seçime gidileceğini açıkladı.

Mottley, ekonomi, turizm ve koronavirüs salgınıyla mücadele için erken seçime gidilmesi gerektiğini söyledi.

Mottley, seçim kararının açıklandığı konuşmasında Barbados halkını "ortak bir amaç ,tek bir hükümet ve tek bir lider arkasında birleşmeye" çağırdı. Barbados'un "bölünmüş bir ulus" olmasını istemediğini de sözlerine ekledi.

Barbados İşçi Partisi lideri Mottley, Barbados'un ilk kadın başbakanı. Mottley, 2018 yılında gerçekleşen seçimlerde 5 yıllık dönem için seçilmişti. Normal süreçte seçimlerin 2023 yılında gerçekleşmesi gerekiyordu.

Yaklaşık 400 yıl sonra İngiltere ile tüm bağlarını koparan Barbaros'da 30 Kasım'da Kraliçe Elizabeth'in hükümdarlığına son verilmiş, cumhuriyet kurulmuştu. Törene Barbadoslu ünlü sanatçı Rihanna da katılmıştı.



