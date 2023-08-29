Dünyanın en garip ülke sınırlarından birine sahip olan Hollanda ile Belçika sınırı
Belçika ve Hollanda'yı ayıran 10 bin nüfuslu sınır kasabası Baarle'de kafa karıştıran bir sınır yapısı bulunuyor. Belçika ve Hollanda sınırıyla iç içe geçmiş olan kasaba dünyanın en garip ve karmaşık bölgelerinden birini oluşturuyor.
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Belçika ve Hollanda ülkelerinin sınırlarını belirleyen iç içe geçmiş iki kasaba Baarle-Nassau ve Baarle-Hertog, oldukça karmaşık sınır bölgelerinden birisi. Bu kasabada yaşayan kişilerden bazıları evlerinden iş yerlerine giderken ülke değiştirebiliyor.
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BELÇİKA VE HOLLANDA SINIRI KASABA İÇİNDE İÇ İÇE GEÇMİŞ DURUMDA
Baarle-Nassau, Hollanda sınırları içinde yer alırken, Baarle-Hertog adlı diğer kasaba ise Belçika sınırları içinde yer alıyor. İç içe geçen kasabanın toplam nüfusu 10 bin civarında. Bunların 7 bin 500'ü Hollanda, 2 binden fazlası ise Belçika vatandaşı.
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Duyanların karmaşık bulduğu ve yaşayan sakinlerin izah etmekte zorlandığı bölgenin tarihi Orta Çağ kadar uzanıyor. Pek çok kaynağa göre bölge o dönemlerde bazı aristokrat aileler arasında paylaşılmış. Belçika 1831 yılında Hollanda'dan bağımsızlığını ilan ettiğinde bu sınır bölgesi bugünkü karmaşık halini aldı.
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SINIR ÇİZGİLERİ EVLERİN İÇİNDEN BİLE GEÇİYOR
Kaldırımlarda ve yollarda yer alan alışılmadık sınır çizgileri kimi zaman binaların hatta evlerin içinden bile geçiyor. Kasabada yaşayanlar birkaç dakika içinde sınırı geçerek ülke değiştirebiliyor.
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YAN YANA İKİ İŞ YERİNDE FARKLI KURALLAR KULLANILIYOR
Covid-19 salgını döneminde kasabanın Belçika sınırları içerisinde maske takmak zorunluyken, Hollanda sınırları içerisinde böyle bir zorunluluk yaşanmadı. Yine salgın döneminde bazı dükkanlar açık kalırken bazı dükkanlar kapalı kapalı kaldı.
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Belçika ve Hollanda sınırları ile iç içe geçmiş olan bu kasaba Covid-19 salgının ardından ilgi görmeye devam eden turistik yerlerden birisi.
Kaynak: AA
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