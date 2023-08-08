Dünyanın en fazla yemek yiyen ülkeleri arasında bakın Türkiye kaçıncı sırada!
OurWordInData, günlük kalori alımına göre 184 ülke arasında en çok yemek yiyen bölgeleri listeledi. Listeye göre en çok besin tüketen ve obeziteye yatkın olan ülkeler sıralandı. Türkiye'nin listede ilk sıralarda yer alması dikkat çekti.
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İŞTE DÜNYANIN EN ÇOK YEMEK YİYEN ÜLKELERİ
7 milyardan fazla nüfuslu gezegenizmizde bazı ülkeler obezite ile mücadele ederken bazı bölgeler de hala açlık ve yetersiz beslenme problemleri ile karşılaşılıyor.
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Dengesiz beslenme nedeniyle dünya genelinde obezite oranında her yıl artış sürüyor. İnsanların daha fazla yararlı besin almak için daha çok yemek yemeye başladığı da araştırmalarda görülüyor.
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GÜNDE 2 BİN KALORİ TÜKETİLMELİ
Gıda ve İlaç İdaresi, insanların günde ortalama 2 bin kaloriden fazla tüketmemesi gerektiğini söylüyor. OurWorldInData ve Oxford Üniversitesi ile yapılan çalışma sonucunda dünyanın en çok besin tüketen ülkeleri belli oldu.
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EN ÇOK ABD'DE OBEZİTE GÖRÜLÜYOR
184 ülke arasından Türkiye 5. sırada yer alarak dikkat çekti. Ancak araştırmaya göre obezite vakalarının en çok görüldüğü ülke ABD.
ABD'nin ardından İrlanda, Belçika ve Birleşik Krallık gibi ülkeler de listenin üst sıralamasında yer alıyor.
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BAHREYN'DE BİR KİŞİ GÜNDE 4 BİNDEN FAZLA KALORİ ALIYOR
Günlük kalori tüketimine bakıldığında ise tablo oldukça şaşırtıyor. Listenin birinci sırasında yer alan Bahreyn'de bir kişi günde ortalama 4 binden fazla kalori alıyor. ABD'de ise bu oran günde 3 bin 800 kalori.
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TÜRKİYE'DE ORTALAMA 3 BİN 762 KALORİ TÜKETİLİYOR
Listenin 5. sırasında yer alan Türkiye'de bir kişi günde ortalama 3 bin 762 kalori tüketiyor.
1. Bahreyn - 4,012.45 kcal
2. ABD - 3,868.28 kcal
3. İrlanda - 3,850.50 kcal
4. Belçika - 3,824.21 kcal
5. Türkiye - 3,762.08 kcal
6. Avusturya - 3,738.94 kcal
7. Almanya - 3,647.81 kcal
8. İtalya - 3,620.56 kcal7
9. Katar - 3,609.15 kcal
10. Romanya - 3,599.76 kcal
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11. Fransa - 3,581.54 kcal
12. İsrail - 3,570.94 kcal
13. Kanada - 3,569.14 kcal
14. Polonya - 3,538.61 kcal
15. Cezayir - 3,519.05 kcal
16. Lüksemburg - 3,497.30 kcal
17. Portekiz - 3,489.28 kcal
18. Norveç - 3,472.52 kcal
19. Montenegro - 3,468.54 kcal
20. Hollanda - 3,460.48 kcal