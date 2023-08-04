GÜNDE 2 BİN KALORİ TÜKETİLMELİ

Gıda ve İlaç İdaresi, insanların günde ortalama 2 bin kaloriden fazla tüketmemesi gerektiğini söylüyor. OurWorldInData ve Oxford Üniversitesi ile yapılan çalışma sonucunda dünyanın en çok besin tüketen ülkeleri belli oldu.