05 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hakan Öniz, Antalya'daki dünyanın en eski batığından yüze yakın bakır külçe çıkarıldığını belirterek, "Bu ingotlardan (bakır külçe) dünyada beş tane var. Bu batıkta ise yüze yakın bulundu. Bilimsel olarak çok değerli" dedi.
Öniz, Antalya'nın Fethi'nin 813. yılı etkinlikleri kapsamında, Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen "Antalya'da Sualtı Arkeolojisi" başlıklı konferansta, denizin içinde insanlara ait kalıntıları ortaya çıkarmaya çalıştıklarını söyledi.
AA'nın haberine göre Akdeniz Üniversitesi'nin su altı arkeolojisi alanında dünyada en önde gelen beş üniversite arasında yer aldığına işaret eden Öniz, üniversiteye ait geminin, uluslararası öğrencilere de eğitim verdiğini kaydetti.
Dünyada su altı arkeolojisi adına kullanılan tüm envanterin kendilerinde de mevcut olduğuna dikkati çeken Öniz, 2018'de Antalya, Mersin, Adana kıyılarında 39 batık tespit ettiklerini bildirdi.
Geçen yıl ise sadece bir ayda yaptıkları yüzey çalışmasında 32 batık bulduklarını ifade eden Öniz, bu batıkların binlerce yıl öncesinin deniz ticaret yöntemlerini, insan yaşam tarzlarını gösterdiğini dile getirdi.
BATIKTA YÜZE YAKIN BAKIR KÜLÇE BULUNDU
Öniz, Antalya kıyılarında 4 bin yıl öne kullanılan çapa bulduklarını, bunun da tarihin her döneminde kentin önemli olduğunu gösterdiğini belirterek, şöyle devam etti:
"Adrasan'da bulduğumuz roma dönemi tabak batığı önemli. Günümüzden bin sene öncesine ait tabak setlerini bulduk. Bu setler bin yıl önce de hanımların tabak seti kullandıklarını gösterdi. Antalya'da dünyanın en eski batığını bulduk. MÖ 16. yüzyıla ait bir batığın kazısını yaptık. Bunun bilimsel makalesini yayınlayarak dünyaya duyurduk. Dünyanın en eski batığını Türk bilim adamları olarak ortaya çıkartmamız bizleri gururlandırdı. Bu batıkta ingotlara (bakır külçe) rastladık. Bu ingotlardan dünyada beş tane var. Bu batıkta ise yüze yakın bulundu. Bilimsel olarak çok değerli. Bu bakırlar Kıbrıs'ın bakır madenlerinden çıkartılmıştı. O dönem nereye gittiğini bilmiyoruz. Belki de Troya'ya gidiyordu."
Kazılarda Osmanlı askerlerine ait mataralar bulduklarını anlatan Öniz, Alanya Müzesi'nde mataraların tuzdan arındırma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!