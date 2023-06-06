AA

Dünyanın önde gelen marka değerlendirme şirketlerinden Brand Finance'ın "Dünya Futbolunun En Değerli İlk 50 Kulüp Markası" çalışmasından yaptığı derlemeye göre, listeye girebilen 50 kulüp arasında ilk 10'da yer alanların marka değeri 16 milyar 369 milyon dolara ulaştı. Premier Lig şampiyonluğunun ardından bu sezon ikinci kupasını İngiltere Federasyon Kupası'nı kazanarak alan Manchester City, 1 milyar 562 milyon dolarlık marka değeriyle dünyanın en değerli futbol kulübü sıralamasında da birinci oldu. Böylece City, 4 yıldır en değerli futbol kulübü markası listesinin başında olan Real Madrid'in tacını elinden aldı. İspanyol takım Real Madrid ise 1 milyar 513 milyon dolarla ikinci sıraya gerilerken Barcelona 1 milyar 425 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

İNGİLİZLER İLK 10'A DAMGA VURDU En değerli 10 kulübün 6'sını İngiliz takımları oluşturdu. İlk 10'da iki İspanyol, bir Fransız ve bir Alman takımı da yer buldu. Listede 4'üncü sırayı 1 milyar 412 milyon dolarlık marka değeriyle Manchester United alırken 1 milyar 411 milyon dolarla Liverpool 5'inci sıranın sahibi oldu. Paris Saint-Germain 1 milyar 174 milyon dolarlık marka değeriyle 6'ncı sırada kendini gösterirken Bayern Münih 1 milyar 140 milyon dolarla 7'nci sıraya yerleşti. Bu kulüpleri 8'inci sırada 940 milyon dolarlık marka değeriyle Arsenal, 9'uncu sırada 931 milyon dolarla Tottenham Hotspur, 10'uncu sırada da 893 milyon dolarla Chelsea izledi. İlk 50 kulüp markası içinde İngiltere 18, Almanya 10, İspanya 9, İtalya 6, Fransa 3, Portekiz 2, Hollanda 1 ve Brezilya 1 kulüp markasıyla temsil edildi.

TÜRKİYE'DE GALATASARAY VE FENERBAHÇE LİSTENİN BAŞINDA Yayınlanan listenin son sırasında yer alan Brezilya futbol kulübü Flamengo'nun marka değeri 101,5 milyon dolar oldu. Marka değerleri bu değerlerin altında kaldığı için Türk futbol kulüpleri listede yer bulamadı. Türk futbol kulübü markaları arasında değeri yaklaşık 28 milyon dolar olan Galatasaray önde yer alırken bu kulübü 27 milyon dolarla Fenerbahçe, 21 milyon dolarla Beşiktaş ve 11 milyon dolarla Trabzonspor takip etti. "FUTBOL KULÜPLERİ TARAFTAR TABANINI İYİ TANIMALI" Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, son dönemdeki altyapı yatırımına rağmen Türk futbol kulüplerinin yeterince değer yaratamadığını söyledi. Futbol kulüplerinin taraftar tabanını iyi tanıması gerektiğini vurgulayan İlgüner, "Kulüpler taraftar veri tabanının iyi analizi, tutarlı veri ve hesaplamalara dayalı uzun dönemli ve verimli sponsorluk anlaşmalarıyla marka değerlerini artırabilir." dedi. Taraftar tabanını iyi tanımanın maç ve yayın hasılatlarına olumlu katkısının olabileceğine dikkati çeken İlgüner, şunları kaydetti: "Türk futbolunun değer kazanması hem ülke algısına hem de futbolla ilintili diğer markaların algısına olumlu katkı yapacaktır. Türkiye Futbol Federasyonunun öncülüğünde Türkiye'nin bu fırsatları iyi değerlendirmesi önem arz etmektedir." Araştırmaya göre, dünyanın en değerli 20 futbol kulübünün marka değerleri (milyon dolar) şöyle: 2023 SIRA MARKA ÜLKE 2023 MARKA DEĞERİ 1 Manchester City İngiltere 1562,48 2 Real Madrid İspanya 1512,92 3 Barcelona İspanya 1425,02 4 Manchester United İngiltere 1412,01 5 Liverpool İngiltere 1410,68 6 Paris Saint-Germain Fransa 1174,04 7 Bayern Münih Almanya 1140,49 8 Arsenal İngiltere 940,27 9 Tottenham Hotspur İngiltere 931,07 10 Chelsea İngiltere 892,77 11 Juventus İtalya 654,84 12 Atletico Madrid İspanya 570,17 13 Borussia Dortmund Almanya 562,24 14 Inter İtalya 528,05 15 Milan İtalya 371,4 16 West Ham United İngiltere 319,63 17 Newcastle United İngiltere 259,22 18 Napoli İtalya 248,8 19 Leipzig Almanya 230,8 20 Aston Villa İngiltere 221,75

ÖNERİLEN VİDEO