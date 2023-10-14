Dünyanın en çok kazanan ve en yüksek ücretli futbolcuları 2023
2023 yılı futbolun zirvesindeki yıldızların kariyerlerini ve kazançlarını bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu yılın en çok kazanan ve en yüksek ücretli futbolcuları, dünya futbolunun zirvesindeki isimler arasında yer alıyor. Milyon dolarlık transfer ücretleri ve muhteşem performanslarıyla, bu oyuncular sadece saha içinde değil, saha dışında da büyük etki yaratıyor. Özellikle futbolun kalbinin attığı Avrupa'nın önde gelen liglerinde parlayan yıldızlar, kendi ülkelerinin milli takımlarında da bayrak taşıyıcı konumunda.
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CRISTIANO RONALDO - 260 MİLYON DOLAR
38 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, dünyanın en çok kazanan ve en yüksek ücretli oyuncularından birisi. Al Nassr takımına transfer olan Ronaldo, futbol dışında büyük şirketlerle de işbirliği içerisinde.
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LIONEL MESSI - 135 MİLYON DOLAR
36 yaşındaki Messi Inter Miami takımında oynuyor. Transfer olduğu dönemde sadece kendi takımında değil MLS çevresindeki kulülerin de fiyatlarının artmasına neden oldu.
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NEYMAR - 112 MİLYON DOLAR
31 yaşındaki Neymar, yeni kulübü Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımıyla anlaştı. Saha dışında Puma, Konami ve Red Bull'un da aralarında bulunduğu sponsor listesiyle aktif olmaya devam ediyor.
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KYLIAN MBAPPE - 110 MİLYON DOLAR
24 yaşındaki Fransız futbolcu Mbappe, Paris-Saint Germian takımıyla olan sözleşmesini uzatmama kararı aldı. Mbappe'nin çocukluk hayali olan Real Madrid'de oynamaya başlayacağı iddialar arasında yer alıyor.
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KARİM BENZEMA - 106 MİLYON DOLAR
Benzema, Suudi Profesyonel Ligi takımlarından El İttihad'da forma giyiyor.
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ERLİNG HAALAND - 58 MİLYON DOLAR
Mancherster City FC'de oynayan Erling Haaland, geçen sezon tüm müsabakalarda 52 gol atarak Premier Lig oyuncusunun rekorunu kırdı. Büyük başarısıyla Real Madrid'in dikkatini çekti.
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MUHAMMED SALAH - 53 MİLYON DOLAR
31 yaşındaki futbolcu Al Ittihad'ın 190 milyon dolarlık tranfer ücreti teklif etmesiyle neredeyse Suudi Arabistan'ın bugüne kadarki en pahalı futbolcusu oldu.
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SADIO MANE - 52 MİLYON DOLAR
Mane, Senegal tarihinin en üretken futbolcularından birisi. İki yıl önce Mane, New Balance ile uzun vadeli bir sözleşme de imzaladı.
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KEVİN DE BRUYNE - 39 MİLYON DOLAR
Manchester City'de forma giyen Bruyne, McDonald's ile anavatanı Belçika'da yeniden pazarlanmasını sağlayacak bir onay sözleşmesi imzaladı. Sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Bruyne, sezon açılışından bu yana Manchester City kadrosunda yer almıyor.
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HARRY KANE - 36 MİLYON DOLAR
30 yaşındaki Harry Kane dört yıllık anlaşma imzaladığı Bayern Münih takımında forma giyiyor.
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ROBERT LEWANDOWSKİ - 34 MİLYON DOLAR
FC Barcelona takımında forma giyen Lewandowski, geçen sezon 33 gol attı. Ayrıca Nike, Spotify ve Oanda'nın da bulunduğu 8 ortağı ile işbirliği halinde.
Kaynak: Forbes