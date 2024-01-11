Dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığını 2023'te 170 bin kişi ziyaret etti
UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde bulunan, dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığı Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'na, geçen yıl 170 bin ziyaretçi geldi
- 1
Bitlis’in Ahlat ilçesinde 210 dönümlük alanda 9 binin üzerinde mezarı bünyesinde barındıran Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, 2023'te yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği mekanlardan oldu.
- 2
Ahlat Müze Müdürü Mikail Ercek, müzede düzenlenen toplantıda, ilçedeki tarihi mekanların her yıl bincilerce kişi tarafından ziyaret edildiğini söyledi.
- 3
Ziyaretçilerin, Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı taşlarının üzerindeki kabartmalar, motifler, oymalar, kitabeler ve yazıları incelediğini, görevlilerden bilgi aldığını ifade eden Ercek, şunları kaydetti:
-
- 4
"2023'ün resmi rakamlarına göre tarihi mezarlığı 170 bin, Ahlat Müzesini de 20 bin kişi ziyaret etti. Ziyaretçi sayısında önceki yıla oranla yüzde 50'den fazla artış var.
- 5
Ziyaretçi sayısının sürekli artmasında devletimizin ilçemize olan ilgisi, Cumhurbaşkanımızın burayı her yıl ziyaret etmesi, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın çalışmaları çok etkili oluyor.
- 6
2022'de 90 bin olan ziyaretçi sayısı 2023'te 170 bine çıktı. Bunun sevincini yaşıyoruz."
-
- 7
Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nın ülke için çok önemli bir kültür mirası olduğunu aktaran Ercek, "Kültür miraslarımızı geleceğe aktarmak istiyoruz. Bakanlığımızın bu konuda önemli çalışmaları var.
- 8
Dünyanın en büyük Türk- İslam mezarlığımızı en güzel şekilde aktarımını sağlayacağız. İlçemizdeki tarihi mekanları herkesin görmesini tavsiye ediyorum" dedi.
- 9