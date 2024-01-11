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        Haberler Yaşam Dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığını 2023'te 170 bin kişi ziyaret etti

        Dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığını 2023'te 170 bin kişi ziyaret etti

        UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde bulunan, dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığı Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'na, geçen yıl 170 bin ziyaretçi geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 10:11 Güncelleme: 11.01.2024 - 10:12
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          Bitlis’in Ahlat ilçesinde 210 dönümlük alanda 9 binin üzerinde mezarı bünyesinde barındıran Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, 2023'te yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği mekanlardan oldu.

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          Ahlat Müze Müdürü Mikail Ercek, müzede düzenlenen toplantıda, ilçedeki tarihi mekanların her yıl bincilerce kişi tarafından ziyaret edildiğini söyledi.

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          Ziyaretçilerin, Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı taşlarının üzerindeki kabartmalar, motifler, oymalar, kitabeler ve yazıları incelediğini, görevlilerden bilgi aldığını ifade eden Ercek, şunları kaydetti:

        • 4

          "2023'ün resmi rakamlarına göre tarihi mezarlığı 170 bin, Ahlat Müzesini de 20 bin kişi ziyaret etti. Ziyaretçi sayısında önceki yıla oranla yüzde 50'den fazla artış var.

        • 5

          Ziyaretçi sayısının sürekli artmasında devletimizin ilçemize olan ilgisi, Cumhurbaşkanımızın burayı her yıl ziyaret etmesi, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın çalışmaları çok etkili oluyor.

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          2022'de 90 bin olan ziyaretçi sayısı 2023'te 170 bine çıktı. Bunun sevincini yaşıyoruz."

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          Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nın ülke için çok önemli bir kültür mirası olduğunu aktaran Ercek, "Kültür miraslarımızı geleceğe aktarmak istiyoruz. Bakanlığımızın bu konuda önemli çalışmaları var.

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          Dünyanın en büyük Türk- İslam mezarlığımızı en güzel şekilde aktarımını sağlayacağız. İlçemizdeki tarihi mekanları herkesin görmesini tavsiye ediyorum" dedi.

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