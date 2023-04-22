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Dünyanın en büyük tarihi İslam mezarlığında bayram yoğunluğu

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı’nda Ramazan Bayramı nedeniyle ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olarak bilinen Selçuklu Meydan Mezarlığı, UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde bulunuyor.

Giriş: 22.04.2023 - 09:42 | Güncelleme: ABONE OL
Dünyanın en büyük tarihi İslam mezarlığında bayram yoğunluğu
Dünyanın en büyük tarihi İslam mezarlığında bayram yoğunluğu
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İHA

UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Bitlis'in Ahlat ilçesindeki dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı unvanına sahip Selçuklu Meydan Mezarlığı’nda Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

8 BİNDEN FAZLA MEZAR BULUNUYOR

Anadolu'nun Orhun Abideleri olarak da bilinen ve bünyesinde 8 binden fazla mezar bulunduran 210 dönümlük dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı, Ramazan Bayramı’nda Türkiye’nin birçok ilinden ziyaretçileri ağırlıyor. Üzerlerindeki kabartmalar, motifler, oymalar, kitabeler ve yazılarla tarihe ışık tutan abidevi mezar taşları, ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Kocaeli’nden Ahlat’a ilk defa gelerek tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığı’nı ziyaret ettiğini belirten Mehmet Aynalı, “Kocaeli’nden geldik buraları geziyoruz. Buralar gezmeye değer. Burası Selçuklu döneminden kalmış tarihi bir mezarlık. Bizler de çocuklarımızın vasıtasıyla gezdik. Buralar çok güzel herkesin gelip görmesini tavsiye ederiz” dedi.

elma Aynalı isimli ziyaretçi ise gezmeye geldiklerini ifade ederek, “Gelmek görmek isteyenler buyursun gelsinler. Çok güzel yerler, ilk defa geliyoruz. Van Gölü çok güzel. Mezarlıkları güzel” diye konuştu.

Midyat’tan gelen ziyaretçi Terhis Er de, “Ahlat’ı merak ediyorduk. Bayram vesilesiyle Midyat’tan geldik. Selçuklu tarihini merak ettiğimiz için Ahlat’a gelmek istedik. Bayağı güzel tarihi eserler var. Hoşumuza gitti, herkese tavsiye ederiz. Bundan sonra Van’a geçeceğiz. Oradaki tarihi eserleri gezeceğiz. Herkese mutlu bayramlar diliyorum” dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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