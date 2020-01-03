Dünyanın en büyük dördüncü güzellik grubu olacak

03 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Natura & Co, Avon alımını bugün tamamlayacağını ve şirketin bir sonraki büyüme aşamasını yürütmek için kıdemli liderler ekibini atayacağını açıkladı.
Bu işlem sonucunda dünyanın dördüncü en büyük internet güzellik grubu kurulmuş olacak. Öte yandan, satın almayla birlikte Sao Paulo Borsası’nda işlem gören Natura & Co, 6 Ocak'ta New York Borsası üzerinden de işlem görmeye başlayacak.
Atılan adım ile birlikte, Avon, Natura, The Body Shop ve Aesop markaları aynı çatı altında toplanacak. Yapılan açıklamaya göre, yeni grup 3 binden fazla mağaza ve geliştirilmiş dijital kanala sahip olacak.
CEO DEĞİŞTİ
Natura &Co Yönetim Kurulu Başkanı ve Grup CEO'su Roberto Marques konuyla ilgili olarak şunları söyledi, "Amacımız sadece dünyanın en iyi güzellik şirketini kurmak değil, dünya için en iyi güzellik şirketini kurmaktır. Avon'un da eklenmesiyle, tüketiciye rakipsiz erişimi ve büyüme için müthiş bir platformu olan bir şirketler ailesi oluşturduk" dedi.
Satın almayla birlikte, Angela Cretu'nun Avon’un CEO’su olarak atandığı bildirildi. Aslen Romanyalı olan Cretu, Avon’da çeşitli kıdemli yönetici rolleri ile 20 yılı aşkın bir deneyime sahip ve yakın geçmişte Grup Başkan Yardımcısı ve 18 ülkeden sorumlu Orta Avrupa Genel Müdürü olarak görev yapmıştı.
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