Dünyanın en büyük akıllı telefon fuarı ve konferansı koronavirüs endişesi nedeniyle iptal edildi

13 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünyanın en büyük cep telefonu fuarı Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2020, koronavirüs salgınından kaynaklı endişe nedeniyle iptal edildi.
Mobil Dünya Kongresi, bu sektördeki dünyanın en büyük fuarı olmanın yanı sıra dünyanın dört bir yanındaki mobil operatörlerini, cihaz üreticilerini, teknoloji sağlayıcılarını, satıcıları ve içerik sahiplerini temsil eden yöneticileri de bir araya getiren bir konferans.
Organizatörler, bu yıl İspanya'nın Barcelona kentinde yapılması planlanan etkinliğin gerçekleşmesinin "imkansız" olduğunu açıkladı.
İspanya Sağlık Bakanı Salvador Illa, halka sakin olma çağrısında bulundu.
Bakan Illa, Çarşamba günü insanlara İspanyol sağlık sistemine güvenmeleri ve bilimsel kanıtlara dayanarak karar almaları çağrısında bulunmuştu.
24-27 Şubat'ta yapılması planlanan Mobil Dünya Kongresi'ne, her yıl ortalama 100 binden fazla kişi katılıyor. Katılımcıların yaklaşık 6 bini Çin'den seyahat ediyor.
Fuarda binlerce şirket, son yenilikleri sergileme imkanı buluyor.
Ancak Amazon, Sony, Huawei, Nokia, LG Electronics, Vodafone, Facebook ve çip üreticileri Intel ile Nvidia, konferansa katılmayacaklarını açıkladı.
Fransız telekom şirketi Orange, yönetim kurulu başkanı dünya çapında mobil şebeke hizmeti veren şirketlerini bir araya getiren GSMA'nın başkanlığını yapmasına rağmen, etkinlikten çekilmişti.
https://www.youtube.com/watch?v=ZGt8-AuxBZU&feature=youtu.be
Deutsche Telekom, çalışanlarını çok fazla uluslararası katılımcının olacağı böyle bir etkinliğe göndermenin "sorumsuzca" olacağını açıkladı.
Etkinliğin organizasyonunu yapan GSMA'nın Başkanı John Hoffman yaptığı açıklamada, "Barselona'daki güvenlik ve sağlık ortamı ile ev sahibi ülkeye saygı çerçevesinde GSMA, MWC Barcelona 2020'yi iptal etme kararı aldı" dedi.
Hoffman, "koronavirüs salgınına ve seyahata dair endişelerin ve diğer durumların" etkinliği gerçekleştirmeyi "imkansız" kıldığını söyledi.
Pazar araştırma şirketi CCS Insight'tan uzman Ben Wood, "İptalin, bütçelerinin büyük bir payını ve zamanlarını bu etkinliğe ayıran küçük şirketler üzerinde yapacağı etkiyi unutmamak gerekir" diyor.
Teknoloji sitesi Wired'da yayımlanan bir haberde, GSMA'nın İspanyol yetkililere sağlık konusunda acil durum ilan etmeleri çağrısında bulunduğunu da iddia etti.
Haberde, etkinliğin yapılacağı ülkenin yetkililerinin acil sağlık durumu ilan etmemesine rağmen, organizatörlerin iptal kararı alması halinde sigorta şirketinin kayıpları karşılamayacağı öne sürüldü.
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