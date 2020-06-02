GRAFİKLİ - Dünyanın en bisiklet dostu şehri Utrecht

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Çevre dostu ve sağlıklı ulaşım aracı bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu 3 Haziran'ı "Dünya Bisiklet Günü" ilan etti.

Bu günde, toplumda bisiklet kültürünün gelişmesini destekleyecek uluslararası ve yerel etkinliklerin düzenlenmesi teşvik ediliyor.

Ayrıca BM, üye devletlere, yol güvenliğinin iyileştirilmesi, yaya ve bisikletlilerin güvenliğini sağlayacak önlemlerin alınması, ulaşım altyapılarının planlanması için çağrıda bulunuyor.

Bisiklet kullanımı, insan sağlığına yararının yanında dünyadaki artan araç sayısınına bağlı artan fosil yakıt tüketiminin küresel ısınmaya etkisini düşürmede önem taşıyor.

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, bisiklet, kalp rahatsızlıkları, kanser, diyabet gibi hastalıkların riskinin azalmasının yanı sıra özel araç alamayanlara bir ulaşım aracı olanağı sunuyor.

- Dünya bisiklet dostu şehirler

Almanya merkezli Coya'nın "Küresel Bisiklet Şehirleri 2019" listesinde dünyanın en bisiklet dostu şehirleri sıralandı.

Liste hazırlanırken iklim, bisiklet kullanma oranı, güvenlik, altyapı, kiralama-paylaşma olanakları ve bisiklet dostu etkinlikler göz önünde bulunduruldu.

Listeye göre, Hollanda'nın Utrecht kenti sıralamada 6 kategoride 77,84 puan alarak birinci oldu.

Büyük bir üniversiteye ev sahipliği yapan Utrecht, genç nüfusa sahip. Şehirde tüm yolculukların yüzde 33'ü bisikletle yapılıyor ve kentin geniş bisiklet yolu ve park yeri altyapısı bulunuyor. Kentin bol güneş alması ve okyanus nedeniyle ılıman iklime sahip olması birinci gelmesinde rol oynayan diğer etkenler arasında yer alıyor.

Listede, Utrecht'in ardından Almanya'nın Münster, Belçika'nın Anvers, Danimarka'nın Kopenhag ve Hollanda'nın Amsterdam şehirleri geliyor.

İlk 10, Çin'in Hangzhou şehri hariç Avrupa kentlerinden oluşuyor.

- Lagos, en az bisiklet dostu kent

Listeye göre, en az bisiklet dostu şehir ise 11,81 puan alan Nijerya'nın başkenti Lagos.

Lagos'u, Kolombiya'dan Medellin, Tayland'dan Bangkok, Gürcistan'dan Tiflis ve Rusya'dan Moskova takip ediyor.