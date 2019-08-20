20 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünyanın en büyük sivil toplum örgütlerinden JCI (Junior Chamber International) tarafından 1981'den beri düzenlenen “Ten Outstanding Young Persons of the World"ün 2019 yarışı devam ediyor.
DÜNYANIN EN BAŞARILI 20 GENCİ ARASINDA 3 TÜRK
Jüri tarafından belirlenen ve tüm dünyadan seçilen 20 kişilik listede üç de Türk var. Küresel öğretmen ödülünün sahibi olan Selçuk Yusuf Arslan, bilim insanı Gözde Durmuş ve mühendis Duygu Yılmaz'ın da katıldığı yarışmadan oylama ve jüri kararıyla 10 kişi seçilecek. Oylamalar 26 Eylül'e kadar devam edecek. Dünyanın en başarılı 20 genci arasından seçilecek 10 kişi 7 Kasım 2019'da Estonya'daki ödül törenine davet edilecek.
"ÖDÜLÜ ALMAM TÜM DÜNYADAKİ ÖĞRETMENLERİ CESARETLENDİRECEKTİR"
'İnsanlık ve Gönüllü Kuruluşlar Liderliği' kategorisinde finalist olan Selçuk Yusuf Arslan, "Yürüttüğüm sosyal sorumluluk projeleri uluslararası alanda büyük değer görüyor. Daha önce de defalarca uluslararası ödüllere layık görüldüm. Bu prestijli ödüle aday gösterilmekten ve ilk 20’ye kalmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyum" diye konuştu.
"Ödülü almam tüm dünyadaki öğretmenleri cesaretlendirecektir diye düşünüyorum" diyen Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sürdürülebilirlik, dünyada özellikle son yarım yüzyılda sıkça konuşuldu. Kaynaklarımızın sonsuz olmadığının anlaşılması insanlığın paradigma değiştirmesini zorunlu kıldı. Ben de projelerimde bu temayı işleyerek yaşadığım topluma ve dünyaya örnek olmaya çalıştım. Bunu yaparken de öğrencilerimin teknolojiden yararlanmasını, öğrenirken sosyal sorumluluk bilincini de kazanmasını ilke edindim. Öğretmenler nitelikli toplumların inşasında temel taşlardır. Ben de bir öğretmen olarak bu yönde çalışmalar yapıyorum. Bu ödüle aday gösterilmemi sağlayan projeleri birlikte yürüttüğüm değerli öğrencilerime, öğretmen arkadaşlarıma ve bizleri destekleyen herkese çok teşekkür ederim."
OKUL DIŞINDA YAPTIĞI ÇALIŞMALAR BAŞARI GETİRDİ
Selçuk Yusuf Arslan’ın özellikle okul dışında yaptığı çalışmalarla meslektaşlarından farklılaştığını belirten JCI, öğrencilerin geçmiş yıllarda yürüttüğü bisiklet yolu ve trafik güvenliği projelerinin Türkiye’de trafik kültürüne büyük katkı sağladığını belirtti. Öte yandan Arslan'ın kodlama ve STEM alanlarında yürüttüğü ve uluslararası ödül alan projelerine de vurgu yapıldı.
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