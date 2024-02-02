Dünyanın en ağır ikizleri Mcguire: Normal yemelerine rağmen neden kilolulardı?

BESLENME ALIŞKANLIKLARI NASILDI?

Billy, kendisinin ve erkek kardeşinin ortalama bir insandan daha fazla yemediğini açıkladı. 1976'da bir gazeteye "İnsanlar her zaman yemek yediğimizi düşünüyor" dedi. "Ama ben genellikle iki yumurta, biraz pastırma, kızarmış ekmek yerim ve bir bardak meyve suyu içerim. Daha sonra öğleden sonra bir sandviç yerim ve akşamları da normal büyüklükte bir akşam yemeği yeriz.’’ diye ekledi.