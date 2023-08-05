KIYI KESİMLERDE YAŞADIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Mavi balinalar normalde hızlı yüzen gösterişli canlılar. Ancak yeni keşfedilen balina türü Perucetus bilim insanlarına göre çok farklı. Sosise benzeyen vücudunu kürek şeklindeki kuyruğuyla iterek sığ kıyı sularında tembelce sürüklendiği düşünülüyor.

Bazı uzmanlar Percetus'un tam ağırlığına dair kesin bir tahminde bulunulması için daha fazla kemik bulunması gerektiğini söylüyor. Ancak tümn araştırmacılar bu devasa fosilin balinaların evriminde devrim yaratacağı düşünülüyor.