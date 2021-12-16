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Dünyanın dört bir yanından anıt ağaçlar

Dünyanın çeşitli bölgelerindeki anıt ağaçlar tarihe tanıklık ediyor

Yeryüzünün farklı bölgelerinde tescillenerek koruma altına alınan ve doğal miras olarak kabul edilen anıt ağaçlar zamana meydan okuyor

16.12.2021 - 10:08 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • KABUKLARINI KAYBETSE DE HAYATTA KALABİLİYOR

    Yeniden ağaçlandırma çabalarına yardımcı olan hayır kuruluşu One Tree Planet'in verilerine göre, dünyanın en yaşlı ağaçlarından biri 4 bin 852 yaşındaki Methuselah. En yaşlı klonal olmayan ağaçlardan kabul edilen Methuselah'ın meraklı gözlerden korunması ve zarar görmemesi için yeri tam olarak açıklanmadı ancak California’nın Beyaz Dağları’nda yer aldığı sanılıyor. 

  • Bristlecone Çam türü olduğu belirtilen Methuselah, diğer ağaçların büyümekte zorlandığı topraklarda yetişebilir ve gövdesinin içi reçine doludur, kabuklarının yüzde 90’ınını kaybetse dahi hayatta kalabilir.

  • 13 BİN YILLIK JURUPA MEŞESİ

    ABD’nin California eyaletindeki Jurupa Dağları’nda bulunan asırlık Jurupa Meşesi, yaklaşık 2,5 kilometre genişliğinde ve bir metre yüksekliğinde yoğun bir çalılık içine dolanmış yaklaşık 70 gövde kümesine sahip. Çalı görünümdeki bitkinin sürekli kendi kendini klonlayabilmesi nedeniyle 13 bin yıl hayatta kalmayı başardığına inanılıyor. Bazı uzmanlar, Jurupa Meşesi’ni California’nın en eski bitkisi ve aynı zamanda dünyanın ikinci en eski kendini klonlayabilen bitkisi olarak tanımlıyor.

  • BİRLEŞİK KRALLIK'TA 50 ASIRLIK PORSUK AĞACI

    Bir diğer yıllara meydan okuyan ağaç ise Galler'in Swansea kentindeki Llangernyw kasabasında bulunan 50 asırlık porsuk ağacı. Uzmanların tahminlerine göre, ağacın 4 bin ila 5 bin yaşlarında olduğu, ağacın gövdesinin bilinmeyen bir dönemde ikiye ayrıldığı ve koruma altına alındığı belirtiliyor. İkiye ayrılan ağaç gövdesinin birinin 6, diğerinin ise 12 metre olduğu belirtiliyor.

  • Porsuk ağaçlarının 600 yaşına kadar yaşayabildiği ifade ediliyor ancak 50 asırlık bu ağaçtan başka bu kadar uzun yaşayan başka bir porsuk ağacına rastlanmadığı ifade ediliyor. Hristiyanlık öncesi dönemde kültürel öneme sahip porsuk ağaçlarının, her zaman yeşil kalması ve yere düşen dalların kök salabilmesi nedeniyle sonsuz yaşamı simgelediğine inanılıyordu.

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