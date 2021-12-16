Dünyanın dört bir yanından anıt ağaçlar

Genellikle kilise bahçelerinde bulunan porsuk ağaçlarının, sıcak havalarda halüsinasyonlara neden olan gaz saldığı için bu ağaçların sihirli güçlere sahip olduğu da düşünülüyordu. Ağaç zamanla bu türün, güçlü bir Hıristiyanlık sembolü haline gelerek uzun ömürlü olması ve yapraklarını dökmemesi nedeniyle Hz. İsa'nın yeniden dirilişini sembolize ettiği belirtiliyordu. Bunun yanı sıra porsuk ağaçları, zehirli yaprakları ve kırmızı meyveleri nedeniyle eski Roma, Yunanistan ve Mısır'da ise ölümle ilişkilendirildi.