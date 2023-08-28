Dünyanın dört bir yanında ilginç düğün adetleri: Bu ülkede 25 yaşında bekarsanız tarçın yağmuru sizi bekliyor!

4. PAKİSTAN

Damat adayı kız tarafından zorlu bir sınava tabi tutulur. Bu sınav, kız tarafının damada aklına gelebilecek her türlü hakaret ve küfrü etmesini içerir. Damat eğer tüm bunlara katlanabilecek kadar soğukkanlı ise sınavdan başarıyla geçer.