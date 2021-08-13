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Dünyanın denizcilik mirası Rahmi M. Koç Müzesi'nde

Motorsuz bir tekneyle Londra'dan İstanbul'a yolculuk yapan Clodia, kafası karışık bir denizciye ait gemi baş figürü, mekanik kuvvetle çalışan buharlı teknelerin günümüze ulaşan en eski örneklerinden Dolly'nin modeli... Rahmi M. Koç Müzesi, bine yakın denizcilik objesinden oluşan geniş koleksiyonu ile ziyaretçilerine tarihi, kültürel ve sanatsal açıdan önemli bir miras sunuyor

13.08.2021 - 12:39 | Güncelleme: KÜLTÜR-SANAT
HABERTURK.COM

  • En Küçük Obje: Bezard üretimi cep pusulası. Pusulanın yüksekliği 7.5 cm, eni 5.2 cm ve derinliği ise 6 cm.

  • En Özel Obje: Dünyada mekanik kuvvetle çalışan buharlı teknelerin günümüze ulaşan en eski örneği olan Steam Launch Dolly'nin 1:8 ölçekli modeli.

  • En İlgi Gören Obje: Fenerbahçe Vapuru... Kardeşi Dolmabahçe Vapuru'yla birlikte 1952'de İskoçya Glasgow'da inşa edildi. "Bahçe tipi" vapurların bir üyesi olan vapur, Şirket-i Hayriye'de (bugünkü adıyla Türkiye Denizcilik İşletmeleri) 14 Mayıs 1953'te hizmete girdi. Uzun yıllar Sirkeci-Adalar-Yalova-Çınarcık arasında sefer yapan vapur, 22 Aralık 2008 tarihinde Veda Turu isimli son seferini gerçekleştirdi.

  • En Eski Obje: Müzenin kuruluşundan bu yana koleksiyonda bulunan kafası karışık bir denizciye ait ahşaptan oyulan gemi başı tasviri müze koleksiyonun en eski parçası. 20'nci yüzyıla kadar kullanımları devam eden gemi baş figürlerinin gemileri koruduğuna inanılıyordu.

  • En Yeni Obje: Atatürk bölümünde sergilenen ve Acar Vapuru'ndan alınmış olan gemi dümeni. Acar Motoru, Atatürk için 1937'de Almanya'da yaptırıldı. Başta Atatürk olmak üzere, Boğaz, Adalar ve Yalova arasında yapılan geziler için devlet büyükleri tarafından kullanıldı. Yabancı devlet başkanları ve misafirlerin ağırlanması esnasında protokol teknesi olarak da hizmet verdi.

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