Dünyanın birçok ülkesinden Türkiye'ye destek

Türkiye, tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşıyor. 10 ilin etkilendiği depremin dördüncü gününde birçok ülkeden Türkiye'ye destek mesajları verilirken, arama-kurtarma ekipleri ve depremzedelere çadır, mont, konserve yiyecek, su gibi birçok hayati ürün gönderiliyor.

Habere göre, sahra hastanesinde acil servis, ameliyathane, yoğun bakım üniteleri ile poliklinikler, laboratuvar, eczane, röntgen ve tomografi hizmetlerinin yanı sıra 50 yatak kapasiteli servisler bulunuyor. (AA)

Suriye'ye gıda malzemelerinin yanı sıra 515 çadır taşıyan 7 uçak, Türkiye'ye ise arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra tam donanımlı bir mobil sahra hastanesini taşıyan 15 uçak gönderildi.

Abu Dabi yönetimi, kurduğu hava köprüsüyle Türkiye ve Suriye'de depremden zarar görenler için 640 ton yardım malzemesi taşıyan 22 uçak gönderdi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'ye şu ana kadar 22 yardım uçağı gönderdiği belirtildi.

Belçika halkı da dün ülke çapında yardım toplamış ve 12 tır dolusu yardımı deprem bölgesine göndermişti. (İHA)

Belçika Kalkınma İşbirliği Bakanı Caroline Gennez, yıkıcı depremlerin ardından 5 milyon euroluk bir acil yardım paketi hazırlığında olduklarını duyurdu.

Belçika, Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenen bölgeler için 5 milyon euroluk acil yardım paketi hazırlıyor.

Şerif, Kahramanmaraş merkezli depremleri "yüzyılın en büyük depremi" olarak nitelendirerek, "İki devlet tek millet olarak yaşayan bizler her zaman Türk kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi. (AA)

Bugün düzenlenen kampanyada öğretmen ve öğrenciler, okullarda oluşturulan bağış kutuları aracılığıyla Türkiye ve Suriye’deki depremzedelere destek oldu.

Başbakan Şahbaz Şerif’in talimatıyla Pakistan’da federal hükümete bağlı okullarda Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı.

İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, depremzedeler için 1500 yatak, 500 çadırın da dahil olduğu toplam 80 tonluk çeşitli insani yardım malzemesinin Aegean Havayollarına ait uçaklarla 5 seferde Türkiye'ye iletileceği bildirilmişti. (AA)

Aegean Havayollarına ait uçağa başkent Atina'daki Eleftherios Venizelos Havalimanı'nda Türkiye'ye gönderilmek üzere çadır, sedye, sağlık gereçleri ve battaniye gibi malzemeler yüklendi.

Başbakan Kiryakos Miçotakis'in talimatı, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığının inisiyatifiyle depremzedelerin yaralarının hafifletilmesi amacıyla Türkiye'ye acil ihtiyaç maddeleri ve sağlık malzemelerinden oluşan yardım gönderilmesi süreci bugün de devam etti.

Yunanistan, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye insani yardım malzemesi göndermeye devam ediyor.

Çocuk gıdası ve bebek bezi ihtiyaçları konusunda yönlendirmeler yaptıklarını anlatan İplikçioğlu, "Konuyu vatandaşlarımız algıladı ve gerekli malzemelerin gönderilmesini sağlıyoruz. Bu ilk tır olacak ama ikinci tırı dolduracak kadar malzeme de neredeyse var. Bu sürekli devam edecek gibi görünüyor." değerlendirmesinde bulundu. (AA)

İplikçioğlu, dernek merkezini iletişim merkezi haline getirdiklerini belirterek, "Vatandaşlarımızdan ve Polonyalı dostlarımızdan yardımlar geliyor. Özellikle Türkiye'deki hava şartları nedeniyle battaniye, mont gibi ihtiyaçlara öncelik verdik." dedi.

Polonya-Türk Dostluk ve Dayanışma Derneği (TÜRKPOL) Başkanı Göktürk İplikçioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede yaşayan Türk vatandaşlarının, özellikle öğrencilerin ilk andan itibaren hızla reaksiyon gösterdiklerini söyledi.

Çok sayıda Türk ve Polonyalının yardımlarının toplandığı depodan yüklenen tır, Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat'ın katılımıyla Varşova'dan uğurlandı.

Yonhap'ın haberine göre, Yoon, Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Murat Tamer'e Türk halkının yas sürecini atlatması ve tekrar ayağa kalkması için ülkesinin elinden geleni yapacağını söyledi. (AA)

Büyükelçiliği ziyaret eden Yoon, yaşanan deprem nedeniyle Türkiye'nin Seul Büyükelçiliğinde açılan taziye defterini de imzaladı.

Yoon, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Güney Kore, kardeş ülke Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hüzün ve umutsuzluktan cesaret ve umut ile yükselmesi için yanında olacak." ifadesini kullandı.

Ollongren, Temsilciler Meclisi'nde yaptığı konuşmada, Savunma Bakanlığı'na ait bir C-130 nakliye uçağının yarın Türkiye'deki kurtarma çalışmalarında görev almak üzere havalanacağını söyledi. Uçağın, yaralıları tedavi görecekleri diğer şehirlere taşıyacağını belirten Ollongren, 2 doktor ve 6 hemşirenin de Türkiye'ye gideceğini aktardı. (İHA)

Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, Türkiye'de meydana gelen depremlerin ardından devam eden kurtarma çalışmalarına destek olmak için kargo uçağı gönderileceğini açıkladı.

İSPANYA

İspanya, Kahramanmaraş merkezli depremlerin mağdurlarına destek için bölgede kurulmak üzere sahra hastanesi gönderdi.

Madrid'deki Torrejon de Ardoz askeri hava üssünden kalkan uçak ile ilgili basın toplantısı düzenleyen İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, "İspanya olarak, Türkiye ve Suriye'nin depremin etkileriyle başa çıkmasına yardımcı olabilmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız." dedi.

"İspanya, Türkiye'nin uluslararası yardım çağrısına en hızlı cevap veren ülkelerden biri oldu." diyen Albares, "Mevkidaşım Mevlüt Çavuşoğlu ile ilk günden beri telefonda konuşup, karşılıklı görüş ve bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Bugün Madrid'deki Türkiye Büyükelçiliği'nde taziye defterini imzalamaya gittikten sonra da telefonla görüştüm. Her türlü yardıma hazır olduğumuzu biliyor." şeklinde konuştu.

Albares, şu anda önceliğin deprem bölgesine insani yardım ulaştırmak ve yaraları sarmak olduğunu, durum biraz düzeldikten sonra Türkiye'ye gitmeyi, deprem bölgesini ziyaret etmeyi arzu ettiğini ifade etti.

En son teknolojilerle ve ilaçlarla donanımlı, günde 150-200 hastaya bakabilecek, 20 kişiyi yataklı ağırlayabilecek ve ameliyat yapma imkanı da olan sahra hastanesiyle birlikte lojistik, koordinasyon ve sağlık personelinden oluşan 84 kişilik (48 erkek, 40 kadın) bir ekip de Türkiye'ye gönderildi.

Kalkınma için Uluslararası İşbirliği İspanyol Ajansı'na bağlı olan ekibin Hatay'da konuşlanacağı ve en az 1 ay burada görev yapmasının öngörüldüğü bilgisi paylaşıldı.

"EMİNİM BENZER BİR FELAKET BURADA OLSA TÜRKLER YARDIMA GELİRDİ"

İspanyol ekibinden doktor Conchi Ruiz de AA muhabirine yaptığı açıklamada "Televizyondaki görüntüleri görür görmez benim oraya gitmem gerekir diye düşündüm. Çünkü eminim benzer bir felaket burada olsa Türkler bize yardıma gelirdi." dedi.

"Türk halkına yardım etmek istiyoruz." diyen Ruiz, önceden Mozambik'te benzer bir misyona katıldıklarını, sahra hastanesinde 24 saat hizmet verebilecek bir kapasiteye sahip olduklarını ve ameliyat yapmak için gerekli tüm malzemelerin bulunduğunu söyledi.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Albares depremde hayatlarını kaybedenlerin anısına Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği'nde açılan taziye defterini imzalayarak, Türk halkına başsağlığı ve dayanışma dileklerini iletti.

İspanya'da emerit Kraliçe Sofia da Türkiye'deki depremzedeler için ilaç yardımı yaptı. (AA)