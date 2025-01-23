Dünyanın 4’te 3’ü çoraklaştı

Dünyanın bazı bölgelerinde sel ve fırtına gibi suyla ilgili dramatik felaketler yoğunlaşsa da, BM bilim insanları yaptıkları yeni ve çarpıcı bir analizle, son yıllarda Dünya topraklarının dörtte üçünden fazlasının kalıcı olarak kuruduğu, çoraklaştığı konusunda uyardı.

BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi’nin (UNCCD) raporuna göre, Dünya topraklarının yaklaşık %77,6’sı, 2020’ye kadar geçen otuz yılda önceki 30 yıllık döneme kıyasla daha kurak koşullarla karşılaştı.

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Rapora dair ayrıntıları da Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız anlattı:

* Aynı dönemde, kurak alanlar yaklaşık 4,3 milyon km2 kadar genişledi; bu alan Dünya üzerindeki tüm karaların (Antarktika hariç) %40,6’sına karşılık geliyor.

* Son yıllarda küresel toprakların yaklaşık %7,6’sı (Kanada’dan daha büyük bir alan) çoraklaşma eşiklerini aşarak daha az çorak alandan daha çorak alan sınıfına dahil oldu.

* Bu alanların çoğu yağışlı alanlardan kurak alanlara dönüştü ve bu durumun tarım, ekosistemleri ve yaşayanlar üzerinde ciddi etkileri oldu.

* Araştırma, eğer dünya sera gazı emisyonlarını azaltmayı başaramazsa, bu yüzyılın sonuna kadar dünyadaki yağışlı alanların %3’ünün daha kurak alanlara dönüşeceği konusunda uyarıyor.

* Yüksek sera gazı emisyon senaryolarında, Amerika Birleşik Devletleri’nin Orta Batısı, Meksika’nın ortası, Venezuela’nın kuzeyi, Brezilya’nın kuzeydoğusu, Arjantin’in güneydoğusu, tüm Akdeniz Bölgesi, Karadeniz kıyısı, Güney Afrika’nın büyük bir kısmı ve Güney Avustralya’da kurak alanların genişleyeceği tahmin ediliyor.