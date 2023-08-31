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        Haberler Dünya Dünyadan Süper Mavi Ay manzaraları

        Dünyadan Süper Mavi Ay manzaraları

        Nadir olarak görülen Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük olarak gözlemlendiği Süper Mavi Ay, dünyanın dört bir yanında görsel şölen yarattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2023 - 08:40 Güncelleme: 31.08.2023 - 09:55
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          Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük olarak gözlemlendiği Süper Mavi ay, dün gece dünyanın dört bir yanında gökyüzünde görsel şölen yarattı.

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          Ay, yörüngesinde Dünya'ya en yakın noktaya ulaştığında Süper Ay olarak kabul edilir ve çapı yüzde 7 artarak Dünya'dan çok daha büyük görünmesini sağlar.

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          'Mavi Ay' ismi ise rengi sebebiyle verilmiyor. Bir ayda iki defa dolunay olduğuna 'Mavi Ay' olarak adlandırılıyor.

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          Nadir olarak yaşanan Süper Mavi Ay'ın 2037'ye kadar tekrar gözlemlenmesi beklenmiyor.

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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