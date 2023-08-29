Dünyanın dört bir yanında ilginç düğün adetleri: Bu ülkede 25 yaşında bekarsanız tarçın yağmuru sizi bekliyor!
Dünya anlam verebildiğimiz ve veremediğimiz birçok gelenekle dolu. Bu adetler bazen eğlenceli bazende oldukça şaşırtıcı olabiliyor. İşte ülkelerin birbirinden ilginç düğün adetleri.
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1. KORE
Kore'de damatlar eskiden beyaz bir atın üstünde gelinin evine giderken arkalarında kaz taşırlardı. Günümüzde sembolik olarak tahta kaz kullanılır. Diğer bir gelenek ise düğünden sonra bir çift tahta ördek yeni çiftin evine yerleştirilir. Eğer ördekler karşılıklı konursa çiftin iyi geçineceğine, ters konulursa kavga edeceklerine inanılıyor.
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2. HİNDİSTAN
Damat gelinin kıyafetlerinden sorumludur. Gelin, beyaz gelinlik yerine sari adı verilen özel bir giysi giyer. Düğünlerin olmazsa olmazı gelinin el ve ayaklarına yapılan mehdi desenleridir.
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3. İSRAİL
Musevi inancına göre, düğünlerde Kudüs'teki kutsal tapınağın yok oluşunu sembolize eden içi cam parçalarıyla dolu bir beze basma geleneği bulunur. Törende cam kırmak ise hayattaki mutluluğu ve üzüntüyü sembolize eder.
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4. PAKİSTAN
Damat adayı kız tarafından zorlu bir sınava tabi tutulur. Bu sınav, kız tarafının damada aklına gelebilecek her türlü hakaret ve küfrü etmesini içerir. Damat eğer tüm bunlara katlanabilecek kadar soğukkanlı ise sınavdan başarıyla geçer.
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5. BREZİLYA
Gelinin evlenmemiş arkadaşları gelinliğin iç kısmına adlarını yazar ve en yakın zamanda uygun eş bulacaklarına inanırlar. Ayrıca düğün, bir tatlı olan bem-casado isimli yiyecek olmadan yapılmaz.
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6. ÇİN
Düğün yapmak için bir astroloji uzmanının gelin ve damadın doğum tarihine ve saatine bakarak yorum yapması gerekir. Eğer horoskoplar uygun gelirse düğün hazırlıkları o tarihler içinde yapılır.
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7. YUNANİSTAN
Gelinler kötü ruhları uzaklaştırmak için kırmızı ve sarı tonlarında duvak benzeri örtüler takar. Ayrıca düğün yatağında erkek bebek zıplatma gibi bir gelenekleri de vardır.
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8. İSPANYA
Düğün sırasında gelinin babası damada bir saat verir. Damat ise geline "arras" adı verilen 13 adet altın para verir. Bu ritüel onların varlıklarını ve gelecekte kazanacaklarının paylaşılmasını temsil eder.
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9. DANİMARKA
Danimarka'da 25 yaşına geldiğinizde henüz evli değilseniz, arkadaşlarınız sizi bağlayarak tarçın yağmuruna tutabilir. Bunun nedeni 16. yüzyılda gezgin baharat satıcılarının sıklıkla seyahat etmesi ve bunun sonucunda bekar kalmasıdır. Bu gelenek Danimarka'da günümüze kadar gelmiştir.
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