AA

İdlib'de rejim ve destekçilerinin hava saldırılarının bölgedeki insani krizin boyutunu tırmandıracağı endişesini paylaşan uluslararası kamuoyu, bu saldırılara derhal son verilmesi çağrısında bulundu.

"MİDE BULANDIRICI"

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft, BM Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmada, "İdlib'den son günlerde gelen haberler, mide bulandırıcı.'' ifadesini kullanarak, Suriye'nin kuzeybatısındaki insani krizin son bulması için Rusya'nın uçaklarını derhal indirmesi ve rejimin İdlib'den güçlerini çekmesi gerektiğini söyledi.

"BİRLİKTE ÇALIŞMANIN YOLLARINI ARIYORUZ"

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon),"ABD'nin, Türkiye ve uluslararası toplumla birlikte çalışmasının yollarını arıyoruz." açıklamasını yaparak, Savunma Bakanı Mark Esper ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar arasındaki telefon görüşmesinde, Rusya ve İran tarafından desteklenen Esed rejiminin İdlib'deki gaddar saldırganlığının ele alındığı vurgulandı.

"İDLİB UÇUŞA YASAK BÖLGE İLAN EDİLMELİ"

ABD'nin Güney Carolina eyaleti Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham, ABD Başkanı Donald Trump ile uluslararası topluma, "İdlib'de uçuşa yasak bölge ilan edilmesi" çağrısında bulunarak, "Dünya hiçbir şey yapmadan İdlib'in Esed, İran ve Rusya tarafından yok edilmesini izliyor." ifadesini kullandı.

"GÜVENİLİR BİR MÜTTEFİK"

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, İdlib'deki saldırıda şehit olan Türk askerleri için çok üzgün olduğunu bildirdi. AB'nin "çok daha güvenilebilir bir müttefik" olduğunun altını çizen Sanchez, "Türkiye'ye tek taraflı hareket etmeme" çağrısında bulundu.

KKTC'DEN BAŞSAĞLIĞI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ile milletvekili Mesut Genç, şehitler için başsağlığı mesajı yayımladı.

"SALDIRILARA SON VERİLMELİ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib'deki saldırılarını kınayarak, bu saldırılara son verilmesi çağrısı yaptı.

"TÜRKİYE"NİN YANINDAYIZ

ABD Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, rejim saldırısını kınayarak, "NATO müttefiki Türkiye'nin yanındayız ve Esed rejimi, Rusya ve İran destekli güçleri, bu alçak saldırılara derhal son vermeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.