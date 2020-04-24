24 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) raporuna göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünyadaki seyahat noktalarının yüzde 96'sına denk gelen 209 destinasyonda bu ay itibarıyla seyahat kısıtlamaları uygulanıyor.
Kovid-19 salgını dünyayı etkisi altına almayı sürdürürken, ülkelerin virüsün yayılmasını önlemek için aldığı tedbirlerin başında gelen seyahat kısıtlamaları turizmi de etkiliyor.
UNWTO'nun Kovid-19 kaynaklı seyahat kısıtlamalarına ilişkin yayımladığı raporda, bu kısıtlamaların güncel durumuna ilişkin bilgiler verilirken, tarihteki hiçbir olayın koronavirüs kadar seyahatleri etkilemediği belirtiliyor.
Rapora göre, nisan ayı itibarıyla dünya genelindeki seyahat destinasyonlarının yüzde 96'sına denk gelen 209 noktaya seyahat kısıtlamaları uygulanıyor.
UYGULAMALAR ÜLKELERE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİYOR
Seyahat kısıtlamalarının uygulanma şekli ise ülkelere göre farklılık gösteriyor. 90 ülke turistlere sınırlarını tamamen kapatırken, 44 ülke de belirli ülkelerden ziyaretçi kabul ediyor.
Dünyadaki turizm destinasyonlarının yüzde 43'ünde ülkeler sınırlarını tamamen ya da kısmi olarak kapatırken, yüzde 27'sinde uçuşlar tamamen ya da kısmi olarak ertelemiş durumda.
Seyahat noktalarının yüzde 21'inde geliş destinasyonlarına özel kısıtlamalar uygulanıyor. Yüzde 9'unda ise karantina, kişisel izolasyon, vize tedbirleri, belirli uyruklardan yolculara seyahat yasakları ve sağlık sertifikası talepleri gibi farklı uygulamalara gidiliyor.
Bölgesel bazda ise seyahat kısıtlamaları Afrika, Asya Pasifik ve Orta Doğu'daki seyahat noktalarının tamamında uygulanırken, bu oran Avrupa'da yüzde 93 ve ABD'de yüzde 92 olarak kayıtlara geçti.
KISITLAMALAR, VAKA SAYISI VE "PANDEMİ" İLANIYLA YÜKSELDİ
Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Kovid-19'u "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" olarak ilan ettiği 30 Ocak'ta, 11 seyahat noktasında Çin üzerinden gelen yolcuların seyahatlerini kısıtlamaya yönelik tedbirler alındı.
Yaklaşık bir hafta sonra bu sayı yaklaşık 4 kat artarak 40'a ulaştı. Şubat ortası itibarıyla da çoğunluğu Asya Pasifik bölgesinde bulunan 62 noktada kısıtlamalar uygulanmaya başlandı.
Kovid-19 salgınının yayılma hızı arttıkça tedbirler uygulayan ülke sayısı da hızla yükseldi. WHO'nun 11 Mart'ta, Kovid-19'u "pandemi" olarak ilan etmesi de kısıtlama uygulayan ülke sayısını artıran bir diğer etken oldu.
9-24 Mart döneminde bu kısıtlamayı uygulayan ülke sayısı 81'den 181'e çıktı. 24 Mart-6 Nisan döneminde de kısıtlama uygulanan seyahat noktalarına 28 daha eklendi.
ULUSLARARASI TURİZM GELİRLERİNDE 300-450 MİLYAR DOLARLIK DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ
Rapora göre, hem arz hem de talep açısından turizm, salgından en kötü etkilenen sektörler arasında yer alacak. Ocak ayında bu yılki uluslararası yabancı ziyaretçi sayısının yüzde 3-4 yükselmesi beklenirken, şu durumda bu tahmin yüzde 20-30 düşüş şeklinde revize edildi.
2019'da 1,46 milyar olan uluslararası ziyaretçi sayısının bu yıl 290 ila 440 milyon azalması bekleniyor. Uluslararası ziyaretçi sayısı, 2003'teki SARS virüsünün etkisiyle 3 milyon, 2009'daki küresel ekonomik kriz nedeniyle de 37 milyon azalmıştı.
Kovid-19 salgınının, uluslararası turizm gelirlerinde de 300 ila 450 milyar dolarlık bir zarara yol açması öngörülüyor. Söz konusu rakamın 2019'daki toplam turizm geliri olan 1,5 trilyon doların yaklaşık 3'te biri olduğu belirtiliyor.
Turizm gelirlerinde kaydedilen düşüş, 2009 yılında küresel ekonomik kriz nedeniyle 88 milyar dolar gerilemişti.
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