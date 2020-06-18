ABD, dünya genelinde petrol üretimi ve tüketiminde geçen yıl ilk sıradaki yerini korudu.
AA muhabirinin, "BP 2020 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu"ndan derlediği bilgilere göre, küresel petrol üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 0,1 azalarak günlük ortalama 95 milyon 192 bin varil oldu.
Geçen yıl dünya genelindeki petrolün yüzde 17,9'u ABD'de üretildi. Böylece ABD, 6 yıl üst üste dünyanın en fazla petrol üreten ülkesi oldu.
ABD'nin petrol üretimi 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 11 artışla günlük 17 milyon 45 bin varile ulaştı. Ülkede petrol üretimi 2018'de günlük 15 milyon 360 bin varil seviyesindeydi.
Günlük ortalama petrol üretimi yüzde 3,5 düşüşle 11 milyon 832 bin varile gerileyen Suudi Arabistan ise petrol üretiminde ikinci sırada yer aldı.
Söz konusu dönemde, Rusya'nın günlük ortalama petrol üretimi ise yüzde 0,9 artışla 11 milyon 540 bin varile çıktı. Böylece Rusya, dünyanın en fazla petrol üreten üçüncü ülkesi oldu.
Ayrıca, geçen yıl küresel petrol üretiminde Suudi Arabistan'ın payı yüzde 12,4 olurken, Rusya'nın ise yüzde 12,1 seviyesinde gerçekleşti.
Rapora göre, küresel petrol tüketimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 0,9 artarak 98 milyon 272 bin varile çıktı.
ABD'de ise geçen yıl petrol tüketimi günlük ortalama 19 milyon 400 bin varil oldu. Böylece, ABD geçen yıl dünya genelindeki petrolün yüzde 19,7'sini tek başına tüketti ve bu alanda yine zirvede yer aldı.
Geçen yıl petrol tüketiminde Çin, günlük ortalama 14 milyon 56 bin varille dünya genelinde ikinci olurken, onu 5 milyon 271 bin varil tüketimle Hindistan izledi.
Çin'in günlük ortalama petrol tüketimi 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 5,1, Hindistan'ın petrol tüketimi ise yüzde 3,1 artış gösterdi.
Öte yandan, geçen yıl küresel petrol tüketiminde Çin'in payı yüzde 14,3 olurken, Hindistan'ın ise yüzde 5,4 seviyesinde gerçekleşti.
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