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        Haberler Yaşam Dünyadaki iyiliğe ve sevgiye olan inancınızı artıracak çok özel fotoğraflar

        Dünyadaki iyiliğe ve sevgiye olan inancınızı artıracak çok özel fotoğraflar

        Hayatın inişli çıkışlı yolları arasında bazen sevgi ve iyiliğe sığınmak, kalbi dinlendirmenin şefkatli bir yolu olabilir. Bu küçük mola, bazen dünyanın bir ucunda çekilen bir fotoğraf karesinde bile verilebilir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2023 - 11:56 Güncelleme: 02.10.2023 - 11:56
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        • 1

          "Teyzem tüm hayatı boyunca tekerlekli sandalyeye bağlıydı ama her zaman plaja gitmek istiyordu. Bugün, 37 yıl sonra nihayet sahilde. Gülümsemesi her şeyi anlatıyor."

        • 2

          "Charlie'nin tıpkı ona benzeyen en sevdiği oyuncağı."

        • 3

          "Yeğenimi tam zamanında yakaladım."

        • 4

          "Kızım köpekler konusunda gergindi ve sonra bu adamla tanıştı. 20 dakika boyunca onun her yerini sevmesine izin verdi ve sonrasında korkusu yok oldu. Onu köpek aşığı haline getirdiğin için teşekkür ederim tatlı çocuk!"

        • 5

          "Köpeğim kör olduktan ve lenslerini değiştirdikten sonra beni ilk kez görüyor."

        • 6

          "Cassidy (kızım), Elsa'yı (kurtarma köpeğimiz) kapüşonlusunun altına sokuyordu. Odaya girdim ve "Elsa nerede?" diye sordum. Elsa bana ulaşmaya çalıştı. Tahmin edin kapüşonlusunun hangi deliğini kullanmaya çalıştı?"

        • 7

          "Sanırım oğlum aldığımız kediyi sevmeye karar verdi."

        • 8

          "Büyükannem ve ben doğum günümüzü paylaştık. Bu fotoğraf, onun 100'ünde ve benim 19'umda çekildi."

        • 9

          "Bu köpek geceyi acil serviste geçirmek zorunda kaldı. Sahibi bütün gece onunla kaldı."

        • 10

          "Biri, küçük ve yaşlı bir kadının bazı eşyaları paketlemede sorun yaşadığını gördü ve durarak, çantasını onun için açık tuttu. Küçük bir hareket ama dostum bu benim günümü güzelleştirdi."

        • 11

          "Kardeşim ve eşi bir süre önce bir Köpek sahiplendiler ve köpek, köpek yavrusu okulundan yeni mezun oldu. Sanırım Freddy heyecanlandı!"

        • 12

          "Bu kişi, yoldan geçen herkese kendisiyle birlikte uzayı keşfetme fırsatı sunuyor."

        • 13

          "Büyükannem ne zaman gelse Gus tüm zaman boyunca "gururlu yüzünü" takınarak onun yanında oturuyor."

          Kaynak: Reddit, Imgur

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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