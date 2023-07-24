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        Haberler Dünya Dünyadaki en garip batıl inanışlar! Ülkemizdekiler normal kalıyor!

        Dünyadaki en garip batıl inançlar! Ülkemizdekiler yanında normal kalıyor!

        Batıl inançlar toplumlar arasında yıllar içerisinde kulaktan kulağa yayılan eylemlere dayanıyor. Ülkemizde gece tırnak kesmek, ters ayakkabıları düze çevirmek, yıldız kayınca dilek tutmak gibi batıl inançlar bulunuyor. Dünya ülkelerinde ise daha önce duymadığınız "Yok artık" diyeceğiniz ilginç batıl inançlar var. İşte, dünyada bulunan en garip batıl inançlardan birkaçı...

        Habertürk
        Giriş: 24.07.2023 - 09:24
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        • 1

          ÇİN

          Çin'in uğruzsuz sayısı 4,14,23 ve 24. Bu sayılar bina, oda ve asansörlerde dahi kullanılmıyor. Özellikle ülkede 4 rakamının telaffuzu ölüm kelimesine çok benzediği için Çinliler tarafından pek sevilmiyor.

        • 2

          İSPANYA

          İspanya'da yılbaşı gecesi üzüm yemek tüm yıl şans getirir. İspanya'da özellikle yılbaşı akşamları saat 12'den sonra 12 adet üzüm yemek kişinin şanşlı bir yıl geçireceği anlamına geliyor. 12 üzüm yılın her ayını temsil ediyor.

        • 3

          BULGARİSTAN

          Bulgaristan'da ülkede bekar bir kadın masanın kenarına oturmuyor. Çünkü ülkede masanın kenarına oturan bekar kadınların evlenecek erkek bulamayacağına inanılan bir batıl inanç var. Diğer bir batıl inanış ise içerisinde alkol olmayan bardaklar, çirkin çocuklara sahip olmamak için kesinlikle tokuşturulmaz.

        • 4

          RUSYA

          Rusya'daki bir batıl inanışa göre birisine çiçek vermeden önce çiçeklerin sayısına çok dikkat etmelisiniz. Çünkü verilen çiceklerin tek sayıda olması gerekiyor. Bunun nedeni ise çift sayıda çiçeklerin sadece cenaze törenlerinde götürülmesi veya gönderilmesidir.

        • 5

          İTALYA

          İtalya'da bir batıl inanışa göre İtalyanlar bir cenaze veya ambulans arabası gördüklerinde genital bölgelerini kaşır. Bu hareketin amacı ölüm benden uzak olsun ve şansım yaver gitsindir.

        • 6

          HİNDİSTAN

          Hindistan'da kişisel bakım günleri batıl inançlarla bağlantılıdır. Perşembe ve cumartesi günleri saç kestirmek ve saç yıkamak kötü şans getirir. Bu yüzden o günlerde bakım yapılmaz.

        • 7

          DANİMARKA

          Danimarka'da yıl içinde kırılan porselenler bir kutuda biriktirilir. Daha sonra yıl sonu gelince aileler, bir araya gelerek en fazla hangi ailenin kırık porseleni var diye bakar. Ülkedeki bu batıl inanca göre, kimin daha fazka kırık porseleni varsa o ailenin zengin olacağına inanılır.

        • 8

          MISIR

          Mısır'da bir makas bir şeyi kesmiyorsa makasın ağzını boş yere açıp kapatmak uğursuzluk getirir. Ayrıca bu batıl inanışa göre makasın ağzının açık bırakılmaması da gerekir.

        • 9

          BREZİLYA

          Brezilya'daki batıl inanışa göre çanta ve cüzdanınızı yere koymamanız gerekir. Çünkü yere konulan çanta ya da cüzdan, sahibine kötü şans getitir. Hatta yere koyan kişilerin kısa sürede fakirleşeceğine dair bir inanış vardır.

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