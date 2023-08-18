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        Haberler Yaşam Dünya'da yüzölçümü en büyük ülkeler hangileri? İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

        Dünya'da yüzölçümü en büyük ülkeler hangileri? İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

        Uçsuz bucaksız bir alan gibi görünen Dünya'nın ne kadar yer kapladığı çoğu kişi tarafından merak edilir. Dünya üzerinde bağımlı ve bağımsız olmak üzere toplam 208 ülke bulunuyor. Birleşmiş Milletler kayıtlarına göre ise bu sayı 193 ülke olarak tanımlanmaktadır. Bunun nedeni ise bağımsız bazı küçük ülkelerin sayı dünya devletleri tarafından tanınmaması. Peki, Dünya'nın en büyük yüzölçümüne sahip olan ülkeleri hangileri? İşte Birleşmiş Milletler'e bağlı çalışan World Bank verilerine göre karasal yüzölçümü bakımından dünyanın en büyük ülkeleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2023 - 16:30
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        • 1

          1- Rusya

          16 milyon 376 bin 870 kilometre kare

        • 2

          2- Çin

          9 milyon 388 bin 210 kilometre kare

        • 3

          3- ABD

          9 milyon 147 bin 420 kilometre kare

        • 4

          4- Kanada

          9 milyon 93,5 bin 10 kilometre kare

        • 5

          5- Brezilya

          8 milyon 358 bin 140 kilometre kare

        • 6

          6- Avustralya

          7 milyon 692 bin 20 kilometre kare

        • 7

          7- Hindistan

          2 milyon 973 bin 190 kilometrekare

        • 8

          8- Arjantin

          2 milyon 736 bin 690 kilometre kare

        • 9

          9- Kazakistan

          2 milyon 699 bin 700 kilometre kare

        • 10

          10- Cezayir

          2 milyon 381 bin 740 kilometre kare

        • 11

          11- Kongo

          2.344.860

        • 12

          12- Suudi Arabistan

          2.149.690

        • 13

          13- Meksika

          1.964.375

        • 14

          14- Endonezya

          1.916.907

        • 15

          15- Sudan

          1.878.000

        • 16

          16- Libya

          1.759.540

        • 17

          17- İran İslam Cumhuriyeti

          1.745.150

        • 18

          18- Moğolistan

          1.564.116

        • 19

          19- Peru

          1.285.220

        • 20

          20- Çad

          1.284.000

        • 21

          21- Nijer

          1.267.000

        • 22

          22- Angola 1.246.700

        • 23

          23- Mali

          1.240.190

        • 24

          24- Güney Afrika

          1.219.090

        • 25

          25- Kolombiya

          1.140.619

        • 26

          26- Etiyopya

          1.136.240

        • 27

          27- Bolivya

          1.098.580

        • 28

          28- Moritanya

          1.030.700

        • 29

          29- Mısır, Arap Cum.

          1.001.450

        • 30

          30- Tanzanya

          947.300

        • 31

          31- Nijerya

          923.770

        • 32

          32- Venezuela, RB

          912.050

        • 33

          33- Namibya 824.290

        • 34

          34- Mozambik

          799.380

        • 35

          35- Pakistan

          796.100

        • 36

          36- Türkiye

          785.350

          Türkiye, karasal yüzölçümü bakımdan listenin 36'ncı sırasında yer aldı.

        • 37
        • 38
        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
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