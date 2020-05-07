Dünyada turist sayısında yüzde 80'e varan düşüş öngörülüyor

AA

DTÖ'den yapılan yazılı açıklamada, 2020'nin ilk üç ayında dünyada turist sayısının bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 22 azaldığı belirtilerek, bu düşüşün yıl sonuna kadar yüzde 60 ila 80 olabileceği öngörüsünde bulunuldu.

Açıklanan verilerde, ocak-mart dönemindeki düşüşün dünyada bölgelere göre dağılımı, "Asya-Pasifik yüzde 35, Avrupa yüzde 19, Amerika yüzde 15, Afrika yüzde 13, Orta Doğu yüzde 11" şeklinde verildi.

Aynı dönemde, dünyada 67 milyon daha az turistin seyahat ettiği aktarılan açıklamada, bunun ekonomik olarak 80 milyar dolarlık kayıp anlamına geldiği ifade edildi.

Açıklamada, "Bu kayıp, milyonlarca insanın geçim kaynaklarını riske atıyor ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne giden yolu kesme tehditi taşıyor." uyarısında bulunuldu.

"1950'de yaşanan turizmdeki en büyük krizden çok daha büyük bir krizle karşı karşıyayız." ifadesine yer verilen açıklamada, 2020 yılı sonuna kadar sektörde 850 milyon ila 1 milyar 100 milyon turist, 910 milyar ila 1,2 trilyon dolarlık ekonomik ve 100 milyon ila 120 milyon arasında iş kaybı olabileceği bildirildi.

- Temmuzdan itibaren yukarı yönlü hareket bekleniyor

Diğer yandan DTÖ Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili de açıklanan verilerle ilgili "Dünya, geçmişte örneği olmayan bir sağlık ve ekonomik krizle karşı karşıya. Turizm, sert bir darbe aldı ve ekonominin en fazla iş gücü istihdam eden sektörlerinden birinde milyonlarca iş risk altında." değerlendirmesinde bulundu.

DTÖ, Kovid-19'dan dolayı kapatılan ülke sınırlarının açılması ve seyahat sınırlamalarının kaldırılmaya başlanması halinde mayısta dibe vuracak turizmin temmuzdan itibaren tekrar yukarı yönlü harekete geçeceğini öngördü.

Raporda, DTÖ uzmanları, iç turizmin taleplerinin dış turizme oranla daha erken toparlanmasını beklediklerini ve 2021'de turizm sektörünün toparlanma sürecine girebileceğini kaydetti.

DTÖ, 2019'da dünyada turist sayısını 1,5 milyar olarak açıklamıştı.