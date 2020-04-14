14 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünyada ilk koronavirüs aşısı denemesi yapılan 44 yaşındaki Jennifer Haller bu süreçte yaşadıklarını anlattı. İki çocuk annesi Haller, "Hepimiz çaresiziz. Bu benim için bir şeyler yapmak için inanılmaz bir fırsat" diyerek, aşının ardından kendini harika hissettiğini söylemişti.
New York Post gazetesinin haberine göre, Haller, deneysel koronavirüs aşısını grip aşısı ile karşılaştırdı ancak teste kaydolmanın tonlarca risk taşıdığını söyledi. Jennifer Haller, Facebook'ta gördüğü 'bu tarihi denemenin bir parçası olun' çağrısına kayıtsız kalamadığını ve gönüllü olmaya karar verdiğini söyledi.
“Bu küresel salgını durdurmak için yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Sonra bu fırsat gelince "Belki katkıda bulunmak için yapabileceğim bir şey vardır” diye düşündüm.
Haller, eşi, akrabaları ve arkadaşlarının, denemenin onaylanması için bir dizi tıbbi testten geçmesi konusunda büyük endişeleri olduğunu kaydetti.
HAFTAYA AŞININ İKİNCİ DOZU YAPILACAK
Habere göre, Jennifer Haller ve eşi, erkek bebeklerinin bazı tıbbi çalışmalarda yer almasına izin verdiği ancak bu durumun tamamen farklı bir konu olduğu dile getirildi.
Haller, “Bir ton risk vardı ama ben gerçekten pozitif bir insanım. Aklımda faydalar riskten daha ağır bastı" dedi.
Aşının yapıldığı gün olan 16 Mart'ta lansman için davet edilen Associated Press'i karşısında görünce aşının deneneceği ilk kişi olduğunu anlayan Haller, "Aşıdan sonra iki hafta boyunca semptomlarımı not etmemi istediler. İlk gün biraz ateşim vardı. İkinci gün kolum oldukça ağrıyordu ama hepsi bu kadardı. Bundan sonra her şey yolunda gitti. Grip aşısı kadar kolaydı.” dedi.
Haller, önümüzdeki hafta aşının ikinci dozunu alacak ve izlenmesi 2021 baharına kadar devam edecek.
"O ölümcül hastalığa karşı başarılı bir aşı ortaya çıkacağından eminim" diyen Haller, "Aşıya ne zaman ulaşırsak ulaşalım, ne olursa olsun, sürecin bir parçası olmaktan gurur duyacağım" diye konuştu.
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