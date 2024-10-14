Dünyada ilk kez görüldü! Giresun Sendromu nedir, belirtileri nelerdir?
Giresun Sendromu, sosyal medyada pek çok kişi tarafından merak edilen bir konu haline geldi. Dünyada ilk kez Giresun'da ortaya çıkan bu hastalık, adını da buradan alarak tıp literatüründe "Giresun Sendromu" olarak kaydedildi. Peki, Giresun Sendromu nedir ve belirtileri nelerdir? İşte sadece Türkiye'de değil, dünya çapında yankı uyandıran bir gelişme olarak bilim dünyasında yerini alan Giresun Sendromu hakkında merak edilen bilgiler...
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Dünya tıp literatüründe yerini alarak büyük şaşkınlık yaratan Giresun'da bir hastada görülen tüm organların yer değiştirmesine bağlı siroz hastalığı vakası, "Giresun Sendromu" adıyla anılmaya başlandı. İlk defa Giresun'da bir kişide tespit edilen bu rahatsızlık, dünyada başka bir örneği olmadığı için Giresun Sendromu olarak adlandırıldı. Peki, Giresun Sendromu nedir ve belirtileri nelerdir? İşte detaylar...
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GİRESUN SENDROMU NEDİR?
Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cumhur Dülger, yaptığı açıklamada, bu hastalığın dünyada daha önce tanımlanmadığını vurgulayarak “Dünyada ilk defa tüm organları ayna görüntüsünde ters dönmüş bir hastamızda kalp yetmezliğine bağlı siroz tespit ettik. Bu vakayı ulusal ve uluslararası kongrelerde hakemlerin onayıyla tıp literatürüne kazandırdık ve 'Giresun Sendromu' adını verdik" dedi.
Dülger, organların ters yerleşiminin nadiren görüldüğünü ancak bu vakada tüm organların yer değiştirdiğini ve bunun yanı sıra sirozun geliştiğini belirterek "Bu hastalar normal kapasitelerinde çalışamıyor, yürüyemiyor ve ömürleri kısalıyor. Karaciğer fonksiyonlarındaki bozulmalar zamanla daha belirgin hale geliyor ve uygun tedavi yapılmazsa hastalık hayatı tehdit edici boyutlara ulaşabiliyor. Siroz olduktan on on iki sene sonra da hastalar karaciğer nakline ihtiyaç duyuyorlar. Bir kısmı nakil yaptırıyor, bir kısmı yaptıramıyor yaşam beklentileri daha kısa oluyor. Uygun tedavi edilmezlerse hayati tehlikeli olan bir hastalık grubu. Uzun yıllar farkına varmadan yaşıyorlar ama bir zaman geliyor. Karaciğer fonksiyonlarında bozukluk çıkıyor. Bu durumda müdahale lazım geliyor. Biz hem kalp açısından hem de karaciğer açısından gereken tedavilerine başladık. Şu an hastamızın durumu iyi” diye konuştu.
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GİRESUN SENDROMU HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?
Dünyada ilk kez karşılaşılarak 'Giresun Sendromu' ismi verilen hastalığının belirtileriyle ilgili bilgi veren Dr. Gökhan Aydın ise “Nadir görülen hastalıklar var ama bu nadirden ziyade ilk kez görülen bir vaka. Ben de klinik hayatımda ilk defa gördüm. Hastanın bize karaciğer sirozu bulgularıyla başvuruyor. En önemli bulgularda nefes darlığı, karında sıvı, toplanması ve halsizlik şikayeti. Hastanın genel olarak laboratuvarına baktığımız zaman öncelikle ön tanımlarını koyuyoruz.
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Sonra tanımlamalarda hastanın tüm organlarının yerinin değiştiği ve bizim de görmediğimiz bir vaka olduğu için literati de tanıyoruz. Acaba tedaviyi verirken böyle bir hasta var mı? diğer hekimler ne şekilde yaklaşmış, onların tedavi realiteleri nelerdir? Çünkü bizde bir tedavi verirken sadece kendi görüşlerimiz doğrultusunda değil, diğer hekimlerin uygulamalarını da dikkate alıyoruz. Ancak buna benzer bir vaka olmadığını gördük. Bunun üzerine Prof. Dr. Cumhur Hocamızın önderliğinde tıp literatüründe yayınlayarak anlatmaya çalıştık” ifadelerini kullandı.