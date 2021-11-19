Temiz su her çocuğun hakkı

Çocuk haklarıyla ilgili farkındalık yaratmak için UNICEF, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin imzalandığı 20 Kasım’ı Dünya Çocuk Günü olarak kutluyor.
Çocuklar için, çocuklarla harekete geçmek için bir gün olan 20 Kasım’da çocuklar, dünyadaki en muhtaç durumdaki akranlarının hakları için seslerini yükseltiyor, harekete geçiyorlar.
UNICEF’in verilerine göre ne yazık ki her 3 çocuktan biri, su kıtlığı, su taşkınları, sıcak hava dalgası, orman yangınları, kasırgalar ve hava kirliliği gibi iklimsel ve çevresel şokların en az dördünün bir arada görüldüğü bölgelerde yaşıyor.
Dünyadaki 2,2 milyar çocuğun neredeyse yarısı ise yüksek riskli olarak sınıflandırılan ülkelerde yaşamını sürdürüyor. Bu çocuklar, halihazırda su ve sanitasyon, sağlık ve eğitim gibi temel hizmetlere yeterli seviyede erişemiyor.
Bir çocuğun evde güvenli suya erişimi olduğunda, sağlıklı yaşama, öğrenme, oynama ve çocukluğunu layığıyla yaşama şansı oluyor. Çocuklar evlerine su taşımak zorunda kalmadıklarında okula gidip eğitim alabiliyor; okulda temiz su, hijyenik tuvalet ve el yıkama için sabun varsa, çocuklar sağlıklı bir öğrenme ortamına sahip olabiliyor. “Temiz suya erişim” temel bir çocuk hakkı.
BiSU, 2018’den beri, UNICEF’e destek olarak temiz suya erişimi kısıtlı olan dezavantajlı durumdaki çocukların temiz suya erişmesini destekliyor.
Uygulama üzerinden verilen her su siparişi ile 1 çocuğun 1 günlük temiz su ihtiyacı karşılanıyor. Proje kapsamında şimdiye dek, 22 milyon çocuğun 1 günlük temiz su ihtiyacı karşılandı.
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