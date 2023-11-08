Dünyada en çok yaşamak istenilen şehirler belli oldu! Bakın Türkler nereyi tercih etti?

150'den fazla ülkeye çevrim içi havale hizmeti sağlayan Remitly, 2023 yılında en çok yaşamak istenilen şehirlere dair bir araştırma yaptı. Firma, 164 ülkedeki vatandaşların Google veri aramalarından yola çıkarak, en çok hangi şehrin tercih edildiğini ortaya koydu.