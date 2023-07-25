Dünyada en çok konuşulan 20 dil değişti! İşte güncel verilerle dünyada en çok konuşulan diller!
Dünyanın en çok konuşulan dilleri son yıllarda yapılan araştırmalar ile değişti. Bazı diller eskisine göre daha sık konuşulmaya başladı. İşte, dünyanın en çok konuşulan 20 dili.
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1. İNGİLİZCE
Dünyanın en çok konuşulan dili hala İngilizce. 1 Milyar 452 milyon kişi tarafından konuşulan İngilizce, 67 ülkede resmi dil olarak kabul ediliyor.
İngiltere'de ortaya çıkan bir Batı Cermen dili olan İngilizce, Birleşmiş Milletler, NATO ve Avrupa Birliği gibi uluslararası kuruluşların resmi dilidir.
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2. ÇİNCE (MANDARİN)
Dünyanın en çok konuşulan ikinci dili Çince. 1 milyar 118 milyon kişi tarafından konuşulan Çince, Çin, Tayvan ve Singapur'un resmi dildir. Mandarin Çincesi, zengin bir tarihe ve dünya çağında yaygın kullanıma sahip bir dildir.
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3. HİNTÇE
Hintçe dünyada 602 milyondan fazla kişi tarafından konuşuluyor. Hindistan'ında resmi dilidir. Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan'ın 22 resmi dilinden biridir.
Hindistan'da 121'den fazla dil çeşitliliği vardır. Anadili Hintçe olmayanlar, Hintçeyi ortak dil olarak kullanır.
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4. İSPANYOLCA
İspanyolca, 548 milyondan fazla kişi tarafıdan konuşuluyor. 21 ülkenin resmi dilidir. İber Yarımadası'ndan ortaya çıkan dil, melodik sesler ve tonlamalar ile bilinir. İspanya, Meksika ve Arjantin gibi ülkelerin resmi dilidir.
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5. ARAPÇA
Arapça 372 milyon kişi tarafından konuşuluyor. 25 ülkenin resmi dilidir. Suudi Arabistan, Mısır ve Irk da dahil olmak üzere Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki birçok ülkede yaygın olarak konuşuluyor.
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6. FRANSIZCA
280 milyondan fazla kişi tarafından konuşulan Fransızca, 29 ülkenin resmi dilidir. Fransızca dünya çapında en çok çalışılan ikinci dildir.
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7. BENGALCE
Bangladeş ve Hindistan'da resmi dil olarak konuşulan, Bengalce, 272 milyondan fazla kişi tarafından konuşuluyor. Dünyada en çok konuşulan 7. dil olan Bengalce, antik Sanskrit dilinden evrilmiştir.
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8. RUSÇA
258 milyondan fazla kişi tarafından konuşulan Rusça, Rusya, Belarus, Kazakistan ve Kırgızistan'nın resmi dilidir. Rusça, Avrupa'da en yaygın konuşulan dil olarak, sadece kıtalarda değil küresel olarak da önemli bir etkiye sahiptir.
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9. PORTEKİZÇE
257 milyon kişi tarafından konuşulan Portekizce, 10 ülkenin resmi dilidir. Dünyanın en çok konuşulan dilleri arasına 9. sırada yer alır.
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10. URDUCA
232 milyon kişi tarafından konuşulan Urduca, Pakistan'nın resmi dilidir. Dünyanın en çok konuşulan 10. dili olarak kabul edilir.
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11. ENDONEZCE
199 milyon kişi tarafından konuşulan Endonezce, Endonezya'nın resmi dilidir. Malayca ile benzerlik gösterir.
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12. ALMANCA
134 milyondan fazla kişi tarafından konuşuluyor, Almanya, Avusturya ve İsviçre'nin resmi dilidir. Almanca aynı zamanda Avrupa Birliği'nde de en çok konuşulan dil olarak önemli bir yere sahiptir.
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13. JAPONCA
125 milyondan fazla kişi tarafından konuşulan Japonca, Japonya'nın resmi dilidir. Aynı zamanda dünyanın en karmaşık yazı sistemlerinden birisine sahip olan Japonca, Kanji, Hiragana ve Katakana alfabelerini kullanır.
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14. NİJERYA PİDGİN
120 milyondan fazla kişi tarafından konuşulan Nijerya Pidgin dili, Nijerya, Gana, Sierra Leone resmi dilidir. Nüfus bakımından en hızlı büyüyen ülkelerden birisi olan Nijerya, 2050 yılında dünyanın en büyük dördüncü ülkesi olacağı tahmin ediliyor.
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15. MARATHİ
99 milyon kişi tarafından konuşulan Marathi, Hindistan'da kullanılan resmi bir dildir. Farsçadan ve Hintçeden türetilen kelimeler içerir.
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16. TELUGU
95 milyondan fazla kişi tarafından konuşulan Telugu dili, yine Hindistan'da konuşulan resmi bir dildir.
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17. TÜRKÇE
88 milyondan fazla kişi tarafından konuşulan Türkçe, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde resmi dil olarak kabul edilir. Türkçe dünyanın en çok konuşulan dilleri arasında 17. sırada yer alır.
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18. TAMİLCE
86 milyondan fazla kişi tarafından konuşulan Tamilce, Hindistan, Sri Lanka ve Singapu'un resmi dilidir. Tamilce dünyanın en eski dillerinden birisidir.
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19. YUE ÇİNCESİ
85 milyondan fazla kişi tarafından konuşulan Yue Çincesi, Çin ve Güneydoğu Asya'da konuşulur. Katonca olarak da bilinen Yue Çincesi, köklü bir geçmise sahiptir.
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20. VİETNAMCA
85 milyondan fazla konuşulan Vietnamca, Vietnam'ın resmi dilidir. Güneydoğu Asya'da en yaygın konuşulan dillerden birisidir.
Kaynak: Berlitz