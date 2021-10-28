Dünyada en az 200 milyon öğrencinin uzaktan eğitim imkanı bulunmuyor

AA

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) yayımladığı raporda, uzaktan eğitime erişim sağlayamayan, düşük ve orta gelirli 31 ülkede, en az 200 milyon çocuğun bulunduğunu açıkladı.

BM’ye bağlı Uzaktan Eğitime Hazırlık İndeksi analizine göre, değerlendirilen 67 ülkeden 31’inin (en çok Batı ve Orta Afrika’daki), yüz yüze eğitimin gerçekleştirilemediği durumlarda uzaktan eğitim imkanı oluşturamadığı, 17 ülkenin ise orta düzeyde erişim sağlayabildiği bildirildi.

UNICEF, okul öncesi eğitimin en çok ihmal edilen eğitim grubu olduğunu ve birçok ülkenin Covid-19 salgını sırasında uygun politika uygulamadığını belirtti.

Raporda, eğitim sektöründe gelişmeye en çok ihtiyacı olan ülkeler arasında Benin, Burundi, Fildişi Sahili, Kongo, Etiyopya, Madagaskar, Malavi, Nijer ve Togo yer aldı.

UNICEF Genel Başkanı Henrietta Fore yaptığı açıklamada, teknolojinin gücünden yararlanmak ve tüm çocuklar ve gençlere eğitim fırsatı sağlamak için çok çalışıldığını belirtti.

Raporda, uzaktan eğitime erişimde eşit fırsatlar bulunmadığı ve bazı ülkelerde yüz yüze eğitimin yerini alacak başka bir eğitim sisteminin olmadığı ifade ediliyor.