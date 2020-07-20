Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki Yamula Barajı kıyısında bulunan Taşhan bölgesinde, 3 yıl önce keçi otlatan çoban, dev fosil parçası buldu.
DHA'nın haberine göre çobanın durumu bildirmesi üzerine bölgede kazı yapıldı. Yapılan kazılarda, fil, zürafa, at ve gergedana ait 7.5 milyon yıllık fosiller bulundu.
Bu yıl Yamula Barajı'nda da fosil arama çalışmaları başlatıldı. Bu kapsamda Kayseri Büyükşehir Belediyesi destekleriyle Obruk Mağara Araştırma Grubu tarafından su altında fosil arama çalışmaları yapıldı. Çalışma sonucu filin atasına ait olduğu tahmin edilen 7.5 milyon yıllık 4 fosil parçası bulundu.
Obruk Mağara Araştırma Grubundan Ali Ethem Keskin, "Buradaki ekip tarafından yapılan çalışmalarda, bazı örneklerin baraj suyunun altında olduğu tespit edildi. Benim su altında çalışmalarım olduğu için bana haber verdiler. Ben de İstanbul'dan geldim. Bu fosillerin büyük bir kısmı su üstündeydi. Kıyıya yakın bir bölgede ancak yakın zamanda bazı örneklerinde yani baraj suyu altında olduğu tespit edildi. Benim yaptığım çekimlerden hangi parçanın hangi türe ait olduğunu tespit edilebiliyor. Mesela ayak kemiği var. Ancak bu örnekler parçalanmış, suyun altında kaldığı için deformasyona uğramış olabilir" dedi.
Dünyada bir ilk olma özelliği olduğunu ve bunun önemli olduğunu belirten Keskin, "Daha önce deniz canlılarının deniz altında fosilleri bulundu ama dünyada ilk kez bir kara canlısının fosili su altında görüntülendi" diye konuştu.
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