GRAFİKLİ - Dünyada 70 milyondan fazla insan yerinden edildi

AA

2001'de Dünya Mülteciler Günü ilan edildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNHCR) "Küresel Trendler 2018" raporuna göre, dünyada 70,8 milyon insan zorla yerinden edildi.

Bu rakamın 41,3 milyonunu ülkeleri içinde yerinden edilenler, 25,9 milyonunu mülteciler ve 3,5 milyonunu sığınmacılar oluşturuyor.

Ayrıca 25,9 milyon mültecinin yarısını 18 yaş altı çocukların oluşturması dikkati çekerken, mültecilerin yüzde 80’ine komşu ülkeler ev sahipliği yapıyor.

Rapora göre, dünyada her 2 saniyede bir kişi çatışmalar sebebiyle zorla yerinden ediliyor.

Bununla birlikte rapora göre, eğitim, sağlık, dolaşım özgürlüğü gibi temel haklardan mahrum 3,9 milyon kayıtlı ülkesiz insan var.

Rapora göre, 2012'de 10,5 milyon olan mülteci sayısı 2018'e kadar yüzde 50'den fazla artış gösterdi.

- En fazla mülteci Suriye'den

Rapora göre, toplam 25,9 milyon mültecinin 6,7 milyonla yüzde 57’sini Suriyeliler oluştururken, mültecilerin 3'te 2'si 5 ülkeden geliyor.

Suriye'yi 2,7 milyonla Afganistan, 2,3 milyonla Güney Sudan, 1,1 milyonla Myanmar ve 949 bin 700 kişi ile Somali izliyor.

Suriyelilerin yarısından fazlasına Türkiye ev sahipliği yaparken, 944 bin Lübnan'da, 676 bin Ürdün'de ve 252 bin Irak'ta Suriyeli bulunuyor.

Bunun yanı sıra, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının yetkisinde olan (UNRWA) 5,5 milyon mülteci durumunda Filistinli var.

Rapora göre, 3,7 milyonla Türkiye en fazla mülteciye sahip ülke olurken, tek başına Türkiye dünyadaki mültecilerin yüzde 18'ine ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'yi 1,4 milyonla Pakistan, 1,2 milyonla Uganda ve 1,1 milyonla Almanya ve Sudan takip ediyor.

Türkiye, 2014'ten beri en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olmaya devam ederken, Türkiye'deki mültecilerin çoğunluğunu yüzde 98'le Suriyeliler oluşturuyor.